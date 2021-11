Il criterium del Giro d’Italia che si è tenuto ieri a Dubai è stata l’occasione per rivedere alcuni campioni all’opera, ma soprattutto per raccogliere qualche dichiarazione sui temi più caldi del Ciclismo attuale. Tra i protagonisti della corsa – esibizione organizzata da RCS Sport c’è stato anche Egan Bernal, che ha pedalato con la maglia rosa conquistata all’ultimo Giro d’Italia e ha concluso la corsa al secondo posto, battuto allo sprint da Peter Sagan. Il campione colombiano è stato molto cercato dai media per replicare alle tante voci che sono circolate sul suo conto nelle ultime settimane.

Egan Bernal: ‘Nessun problema’

Secondo diversi organi di stampa, Egan Bernal sarebbe in rotta con il Team Ineos e avrebbe avuto dei contatti con la Israel per un clamoroso cambio di squadra, nonostante i due anni di contratto con la formazione britannica. I problemi tra lo scalatore colombiano e la sua squadra sarebbero sorti durante la Vuelta Espana, dove il corridore avrebbe avuto degli scontri con Adam Yates e con lo staff tecnico. Bernal non avrebbe accettato di dover condividere la leadership con il britannico, visto anche il suo status di vincitore di due grandi giri.

Da Dubai, il colombiano ha però smentito categoricamente tutte queste voci. “Non c’è stato nessun problema, con Adam Yates mi trovo bene.

È una persona tranquilla e un corridore di gran classe. Era la prima corsa che facevamo insieme, ma è andato tutto bene. Non c’è stato nessun problema, questa è la verità” ha dichiarato Bernal, che alla Vuelta ha concluso al sesto posto nella classifica generale, condizionato anche dalle strategie che si sono sviluppate nell’ultima tappa di montagna, in cui Yates è andato all’attacco ed ha sfiorato il podio finale.

‘L’idea è tornare al Tour’

Come già fatto dal suo agente Giuseppe Acquadro, anche Egan Bernal ha negato le voci di una trattativa già avviata con la Israel Start Up Nation per un clamoroso cambio di squadra con due anni di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Il colombiano non si era finora esposto dopo le tante voci circolate sul suo futuro, ed ha spiegato di non averlo fatto per far cadere da sola questa storia.

“Non ho mai parlato con la Israel. Ovviamente sui giornali si dicono tante cose, escono delle notizie, ma io non volevo entrare in quel gioco. Non è mai successo niente”, ha commentato il vincitore del Giro d’Italia.

Egan Bernal ha accennato anche ai programmi per la prossima stagione. Pur senza definire i suoi obiettivi principali, che saranno stilati nel mese di dicembre, il colombiano ha fatto capire che vorrebbe tornare al Tour de France. “La mia idea è di tornare al Tour, ma se non sarà nel 2022 tornerò presto anche al Giro d’Italia, perché è una delle corse che mi piace di più”, ha dichiarato il campione della Ineos.