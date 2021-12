Marvin Vettori, atleta di punta nelle MMA a livello mondiale, unico italiano ad aver disputato un match per il titolo UFC, ovvero il massimo campionato mondiale, sfida il pugile youtuber Jake Paul, venuto alla ribalta in seguito a una vittoria su un ex atleta professionista, Tyron Woodley, ex campione Ufc dei pesi welter.

"Jake, ci proviamo? Indosso guantoni da 12 once, tu 6. Mi sento come se dovessi farlo per tutto il mondo delle Mma, scegli un handicap e ti combatterò nonostante quello“, è questi il messaggio scritto su Twitter da Marvin Vettori.

L'incontro, se veramente sarà disputato, promette scintille. Ancora però niente è deciso e non ci sono date certe per il possibile match.

Marvin Vettori, chi è il campione italiano di MMA

Marvin Vettori è conosciuto per essere un atleta forte sia sul piano fisico che dal punto di vista mentale.

Forse non esageratamente talentuoso, ha saputo imporsi grazie alla sua determinazione, al mindset e al duro allenamento all'interno delle più conosciute palestre statunitensi.

Originario di Mezzacorona, in Trentino, si è fatto non solo conoscere nel corso degli anni grazie alle sue imprese all'interno dell'ottagono e anche ad alcune esternazioni al di fuori.

Vettori ha avuto un'incredibile ascesa fatta di grandi vittorie negli ultimi match, grandi borse conquistate e una crescente notorietà, ma insieme alla fama si è talvolta soggetti anche ad "attacchi mediatici" da chi la notorietà la cerca.

Come in questo caso con la sfida all'ex attore Jake Paul, che in virtù della sua recente vittoria contro l'ex campione Tyron Woodley, peso medio welter UFC (ultimate fighting champion), inizia e essere un piatto ricco per i media.

Chi è Jake Paul?

Lo sfidante Jake Paul è un ex attore che ha ricoperto anche il ruolo di un personaggio all'interno di una serie andata in onda su Disney channel.

Successivamente ha iniziato la sua carriera di youtuber, per poi sfidare altri colleghi in incontri di boxe. Insomma si tratta di una sorta di pugile dilettante venuto dal web, che ha dimostrato di saperci fare anche sul ring.

Vettori pronto a combattere anche con l'handicap

Marvin Vettori non solo ha accettato la sfida per salvare l'onore delle MMA, come dice lui, ma propone al suo avversario anche un "handicap", come il diverso peso dei guantoni: più pesanti quelli di Marvin, più leggeri quelli dello sfidante.

Occorre ricordare che più sono leggeri i guantoni e più il colpo fa male, in quanto meno attutito dall'imbottitura del dispositivo di protezione indossato.

Non resta che da da vedere se l'incontro riuscirà a vedere la luce ed eventualmente organizzato da quale federazione o circuito.