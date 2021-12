Sarà un evento da non perdere quello che UFC ha in programma per la serata di sabato 11 dicembre (le prime ore di domenica 12 dicembre in Italia) alla T-Mobile Arena di Las Vegas, dove andrà in scena UFC 269.

Il main event della serata è la sfida valida per il titolo dei pesi leggeri tra il campione Charles Oliveira e lo sfidante Dustin Poirier. Una sfida molto attesa tra due campioni di indubbio valore, chiamati ad un match che si preannuncia duro e spettacolare. Oltre ad Oliveira vs Poirier, da non perdere il ritorno nella gabbia della campionessa indiscussa dei pesi gallo Amanda Nunes, che difenderà per la sesta volta il suo titolo contro Julianna Pena.

Oliveira alla prima difesa, Poirier ci prova ancora

La sfida di Las Vegas rappresenta la prima uscita da campione in carica del brasiliano Charles Oliveira, 32 anni, dopo la vittoria ottenuta su Michael Chandler lo scorso 15 maggio. Un successo che ha portato "Do Bronx" al titolo UFC dei pesi leggeri, lasciato vacante dall'imbattuto Khabib Nurmagomedov. Il fighter brasiliano arriva a questo match con una striscia attiva di nove successi consecutivi, tra i quali spicca la vittoria su Tony Ferguson, più volte indicato come sfidante di Khabib e unico in grado di impensierire l'ormai ritirato atleta russo. Oliveira negli ultimi match ha mostrato di essere un lottatore completo, capace di concludere i match in diversi modi, dal ko alla sottomissione.

In carriera Oliveira vanta 31 successi (di cui 9 per ko e 19 per sottomissione) e 8 sconfitte, l'ultima delle quali risale ad ormai quattro anni fa.

Nonostante le capacità dimostrate dal campione, sono in molti a ritenere Oliveira leggermente sfavorito nel confronto con Dustin Poirier. Il 32enne statunitense è reduce dalle due vittorie contro la star Conor McGregor, incontri per i quali ha rinunciato in precedenza alla possibilità di combattere subito per il titolo.

"The Diamond" ha già avuto la sua occasione nel 2019, quando ha ceduto contro Khabib nel match valevole per il titolo. Imbattuto da allora, Poireir vanta uno score di 28 vittorie (tra cui 14 ko e 7 sottomissioni) e sei sconfitte. Tra i suoi successi più signficativi, oltre ai due citati su McGregor, anche le vittorie su Max Holloway (che gli valse il titolo interim), su Anthony Pettis, Eddie Alvarez e Justin Gaethje.

Contro Oliveira lo sfidante avrà una nuova occasione per fregiarsi della tanto agognata cintura UFC, ma il campione non sarà un ostacolo facile da superare.

UFC 269, non solo Oliveira vs Poirier: c'è Amanda Nunes

Se la sfida titolata al maschile è il main event della serata, merita il giusto spazio anche il ritorno nell'ottagono della campionessa dei pesi gallo e piuma Amanda Nunes. La brasiliana è l'indiscussa protagonista del roster femminile UFC, detenendo completamente due cinture e dominando le avversarie in sequenza. Campionessa dei pesi gallo dal luglio 2016, con la netta vittoria su Miesha Tate, da allora la Nunes ha dettato legge battendo avversarie quotate come Holly Holm, Ronda Rousey, Cris Cyborg con una facilità disarmante.

Sono in tantissimi a pensare che la campionessa avrà vita facile con la sfidante Julianna Pena, la quale non può certo vantare un curriculum al pari della brasiliana. La 32enne statunitense ha battuto nel suo ultimo match Sara McMann, ma negli ultimi quattro incontri disputati ha subito due sconfitte abbastanza eloquenti contro avversarie di livello come Valentina Shevchenko e Germaine de Randamie. Avversarie già battute da Amanda Nunes, la quale rappresenta per la sfidante uno scoglio all'apparenza insormontabile ma, si sa, nell'ottagono tutto può succedere.

Oliveira vs Chandler, dove vedere il match

UFC 269, con in programma i due match titolati Oliveira vs Chandler e Nunes vs Pena, sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn a partire dalle ore 4 del mattino di domenica 12 dicembre 2021.

Oltre ai sopra citati match, saranno trasmessi gli altri match della main card, ovvero: Geoff Neal vs Santiago Ponzinibbio (pesi welter), Cody Garbrandt vs Kai-Kara France (mosca) e Sean O'Malley vs Raulian Paiva (pesi gallo).