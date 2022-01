Sarà una stagione piena e speciale quella che attende Vincenzo Nibali in questo 2022. Il campione messinese, di ritorno alla Astana dopo le avventure al Team Bahrain e alla Trek Segafredo, ha progettato un calendario ricco come non mai, che lo vedrà debuttare ad inizio febbraio nella Volta Valenciana. Nibali partirà con ambizioni ancora importanti nonostante i 37 anni suonati, ma questa stagione, che potrebbe essere anche l’ultima di una carriera da numero uno, deve dargli anche il piacere di correre più liberamente e concretizzare qualche sogno.

Per questo il due volte vincitore del Giro d’Italia non ha fissato un obiettivo specifico da centrare, ma un programma in cui regalare ancora emozioni e qualche numero d’alta classe.

Ciclismo, tutte le classiche per Nibali

I punti cardine del calendario disegnato da Vincenzo Nibali e dalla Astana sono la partecipazione ai due grandi giri più antichi e prestigiosi, il Giro d’Italia e il Tour de France, e soprattutto la presenza a tutte e cinque le classiche monumento. Quest’ultimo è un fatto ormai decisamente inconsueto in un Ciclismo come quello contemporaneo che è molto orientato alla specializzazione, in cui chi punta alle classiche con il pavè o alla Sanremo difficilmente è in gruppo anche alla Liegi o al Lombardia.

Forte delle sue caratteristiche da fuoriclasse eclettico e della libertà che il suo palmares e la sua età possono concedergli, Vincenzo Nibali ha fatto questa scelta in controtendenza e si presenterà al via della Milano – Sanremo, del Giro delle Fiandre, della Parigi – Roubaix, della Liegi – Bastogne – Liegi e del Giro di Lombardia.

Il campione della Astana ha partecipato almeno una volta a tutte tranne che alla Roubaix, anche se sui tratti di pavè della classica francese ha costruito una delle imprese più celebri della sua carriera. Nel vittorioso Tour de France del 2014, il campione della Astana stupì tutti nella tappa che si concludeva ad Arenberg dopo aver affrontato alcuni settori di pavè della Roubaix, mettendo un mattone pesante nella conquista della maglia gialla.

Vincenzo Nibali: ‘Vincere è sempre più difficile’

Il programma di corse presentato da Vincenzo Nibali scatta dalla Volta Valenciana, una delle più importanti corse di inizio stagione, in programma dal 2 al 6 febbraio. Il campione della Astana sarà poi alla Tirreno–Adriatico dal 7 al 13 marzo e poi alla Milano–Sanremo del 19 marzo. In aprile è prevista la presenza ad altre tre classiche monumento, Fiandre, Roubaix e Liegi, prima del grande appuntamento con il Giro d’Italia. Nibali proseguirà la sua ricchissima stagione con il Tour de France, e nello scorcio conclusivo del 2022 non mancherà al Giro di Lombardia.

“Non voglio dire qual è l’obiettivo principale in questa stagione”, ha dichiarato l’ex Campione d’Italia. “Ci sono corse importanti in cui voglio giocare un ruolo importante, ma la competizione è incredibile e vincere è sempre più difficile. Dovrò scegliere i miei momenti”, ha aggiunto Nibali.