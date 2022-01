Dal ritiro spagnolo della Quickstep Alpha Vinyl è nato il programma stagionale di Remco Evenepoel, uno degli uomini più attesi del Ciclismo professionistico nel 2022. In una conferenza stampa tenuta a Calpe, dove la squadra belga si sta preparando al via della stagione, Evenepoel ha presentato il calendario di corse che seguirà e gli obiettivi personali, tra cui spicca la Vuelta Espana. Il corridore della Quickstep debutterà alla Volta Valenciana, dal 2 febbraio, e seguirà poi un programma che include molte corse a tappe di una settimana che fanno parte del World Tour, fino al grande appuntamento con la Vuelta.

Remco Evenepoel: ‘Spero in una stagione normale’

Dopo due annate travagliate a causa dell’incidente al Giro di Lombardia del Ferragosto 2020 e il conseguente lungo periodo di riabilitazione, Remco Evenepoel si presenta al via della nuova stagione con la voglia di misurarsi davvero con continuità ai massimi livelli e capire qual è la sua posizione in mezzo al gruppo.

Arrivato tra i pro come un predestinato pronto a riscrivere la storia del ciclismo, Evenepoel ha messo in mostra delle doti straordinarie, ma anche delle capacità tecniche molto grezze, come testimoniato dalle tante cadute che hanno frenato il suo percorso di crescita.

La stagione 2022 del ciclismo professionistico dovrà dare delle risposte importanti sul futuro del corridore della Quickstep Alpha Vinyl.

“Prima di tutto spero in una stagione normale, non come l’anno scorso, quando ho iniziato così in ritardo. Gli obiettivi più importanti saranno le classiche delle Ardenne e la Vuelta Espana”, ha dichiarato Evenepoel da Calpe, sede del ritiro pre stagionale della sua squadra.

Prima presenza alla Liegi

Il programma di Remco Evenepoel per il 2022 è stato costruito con una serie di brevi corse a tappe, con le classiche delle Ardenne e un unico grande giro, la Vuelta Espana.

Rispetto agli anni scorsi la Quickstep vuole portarlo ad un livello più alto, facendolo misurare essenzialmente con corse del calendario World Tour.

Il debutto stagionale avverrà alla Volta Valenciana, in programma dal 2 al 6 febbraio. La corsa spagnola si preannuncia come il primo, grande appuntamento della stagione, con la presenza di quasi tutte le squadre World Tour.

Evenepoel correrà poi la Volta Algarve, dal 16 al 20 febbraio. A marzo il suo calendario prevede la prima presenza alla Tirreno Adriatico, seguita da un periodo di preparazione in altura. Questo servirà a presentarsi al top della condizione in aprile, in cui punterà forte sul Giro dei Paesi Baschi e sulle classiche delle Ardenne. Evenepoel sarà per la prima volta al via della Liegi Bastogne Liegi, corsa a cui aveva dovuto rinunciare nelle due passate stagioni a causa dell’incidente al Giro di Lombardia.

‘La Vuelta è la mia corsa preferita’

Dopo la Liegi del 24 aprile, Remco Evenepoel si prenderà un breve periodo di riposo. Il campione belga tornerà in gruppo a fine maggio nel Giro di Norvegia, corsa utile nell’avvicinamento a due obiettivi importanti del mese di giugno, il Giro di Svizzera e i Campionati nazionali, che chiuderanno il blocco centrale della stagione.

Evenepoel si ripresenterà poi alla Clasica San Sebastian del 30 luglio, la corsa vinta con un numero da campione nel suo primo anno da professionista. San Sebastian e la successiva Vuelta Burgos saranno le tappe di avvicinamento alla Vuelta Espana, l’unico grande giro della stagione di Evenepoel, in programma dal 19 agosto all’11 settembre. “Sono davvero entusiasta di correre la Vuelta perché è la mia gara preferita della stagione. Normalmente il tempo è buono e il percorso è sempre speciale, con tappe sorprendenti. Inoltre inizia vicino a casa mia”, ha dichiarato Evenepoel riferendosi alle prime tre tappe che saranno in programma in Olanda.