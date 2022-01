Manca sempre meno alla prossima stagione di Ciclismo e, tra i corridori più attesi, vi sono sicuramente Tadej Pogacar e Joan Ayuso. I due, uomini di spicco dell'Uae Team Emirates, qualche settimana fa si sono fronteggiati in allenamento affrontando la scalata del Coll de Rates: ascesa molto dura, che presenta dei tratti con una pendenza del 14%. Il duello in sella alle proprie bici ha mostrato come i due corridori siano già decisamente pronti per correre ad altissimo livello. E i dati, pubblicati dal quotidiano spagnolo El Pais, sono decisamente chiari.

Una salita di quasi 10 km, affrontata dai corridori in circa 25 minuti

El Pais, in particolare, ha rivelato dei dettagli molto interessanti sull'allenamento al quale hanno partecipato i due. La salita affrontata, infatti, aveva una lunghezza di circa 10 km, durante i quali i corridori hanno affrontato un dislivello di 650 metri. La pendenza media dell'ascesa è del 7% anche se, come già detto, vi sono dei punti (specie in prossimità dell'arrivo in cima) che presenta dei picchi di pendenza decisamente più crudi, anche al 14%.

Nonostante questo, comunque, i due ciclisti sono riusciti ad affrontare l'ascesa sfornando una prestazione importante, specie se si pensa che è arrivata a gennaio, quando ancora la stagione non è iniziata.

I due, infatti, hanno spodestato una potenza di circa 6,5 watt per chilo, con una velocità media di 23km/h.

I due ciclisti sono rimasti praticamente ruota a ruota per tutta la salita, con Pogacar che è riuscito a staccare il compagno solo negli ultimi tratti. Tadej, in particolare, ha impiegato 24 minuti e 50 secondi per compiere la salita; 14 secondi in meno rispetto a quanto ha fatto segnare Ayuso, che ha fatto fermare il cronometro a quota 25 minuti e 4 secondi.

Il coach del team ammette che Pogacar ha corso con una intensità simile a quella del Tour

Una prestazione entusiasmante quella sfornata da entrambi i corridori. E lo sa bene Iñigo San Milán, tecnico del team, che non ha usato giri di parole per commentare l'allenamento: "Entrambi mi hanno impressionato".

Il coach ha fatto sapere di aver scelto di far allenare i due ciclisti insieme affinché "si stuzzicassero", probabilmente nel tentativo di tirare fuori da ognuno di loro il meglio.

San Milán ha poi assicurato che, durante l'ascesa, Pogacar ha avuto un' intensità simile a quella di una tappa del Tour de France. Cosa, questa, che non fa altro che aumentare il valore della performance di Ayuso. Quest'ultimo ha impressionato lo stesso Pogacar, che si è detto convinto del fatto che il suo compagno di squadra "andrà molto forte già da quest'anno".