La stagione del Ciclismo entra già nel vivo in questi primi appuntamenti del 2022. Dopo l’apertura della scorsa settimana con la Challenge Maiorca, il calendario spagnolo continua a ritmo serrato con la Volta Valenciana. Anche questa gara si svolge in un territorio in cui tante squadre hanno fissato la propria base per i ritiri invernali. Grazie a questo felice progetto che intreccia sport, turismo e promozione del territorio, la Volta Valenciana gode di una starting list da grande corsa e di una copertura mediatica di rilievo.

Volta Valenciana, decisiva la terza tappa

La Volta Valenciana si corre in cinque tappe, da mercoledì 2 a domenica 6 febbraio. Il percorso è vario, con un arrivo in salita molto impegnativo che dovrebbe risultare determinante per la vittoria della classifica generale, un’altra tappa di media difficoltà e tre giornate più favorevoli ai velocisti.

La corsa sarà trasmessa ogni giorno in diretta da Eurosport Player e Discovery Plus, le piattaforme di streaming di Eurosport. I canali tv del gruppo Discovery hanno in programma la diretta solo per alcune tappe. Ecco la presentazione giorno per giorno con gli orari di messa in onda.

Mercoledì 2 febbraio 1ª tappa Les Alqueries – Torralba del Pinar 167 km.

La frazione iniziale della Volta Valenciana scala una salita di dieci chilometri a metà corsa e due Gpm di 3ª e 2ª categoria nel finale. L’ultima difficoltà è un’ascesa di 4,6 km al 6,9% di pendenza media, con la cima a soli quattro km dall’arrivo. Diretta su Eurosport Player alle 16.

Giovedì 3 febbraio 2ª tappa Bétera – Torrent 177 km.

Percorso ondulato, con quattro Gpm, ma sostanzialmente favorevole ai velocisti. Diretta su Eurosport Player e Eurosport 2 alle 16.

Venerdì 4 febbraio 3ª tappa Alicante – Antenas del Maigmó 155 km. È la tappa più dura. Dopo aver già scavalcato cinque Gpm nella fase centrale, la corsa affronta la salita conclusiva, particolarmente impegnativa.

La salita all’Alto de las Antenas del Maigmó è di quasi dieci chilometri con una pendenza media del 7,5%. La prima metà è la più facile, mentre la seconda è quasi costantemente in doppia cifra di pendenza. Diretta su Eurosport Player ed Eurosport 2 alle 16.

Sabato 5 febbraio 4ª tappa Orihuela – Torrevieja 193 km. Frazione semplice, con un solo Gpm di 3ª categoria nella fase centrale e un circuito finale che dovrebbe condurre allo sprint di gruppo. Diretta su Eurosport Player e Eurosport 2 alle 16.

Domenica 6 febbraio 5ª tappa Paterna – Valencia 92 km. La Volta Valenciana si chiude con un’altra occasione per i velocisti, su un percorso breve e pressoché piatto. Diretta su Eurosport Player alle 16.

Tra i big anche Nizzolo e Mas

La lista di partenza di questa Volta Valenciana è di altissimo livello. La corsa spagnola è probabilmente l’appuntamento di maggior spessore in questa prima fase della stagione in cui non ha ancora preso il via il calendario del World Tour.

I corridori della Volta Valenciana pic.twitter.com/iKi7CeqBmZ — Alessandro Cheti (@girociclismo) February 1, 2022

Tra i favoriti alla vittoria finale segnaliamo Alejandro Valverde, già apparso in grandi condizioni alla Challenge Maiorca, ed Enric Mas, la coppia della Movistar. Attenzione anche a Remco Evenepoel (Quick-Step), che non avrà a disposizione nessuna cronometro, ma è sempre fortissimo in queste brevi corse a tappe. Da seguire ci sarà anche Juan Ayuso (UAE), uno dei fenomeni nuovi del ciclismo, atteso già tra i protagonisti.

Il ciclismo italiano aspetta dei debutti confortanti da parte di Vincenzo Nibali (Astana) e Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), pronti al test nell’arrivo in quota della terza tappa. Altri uomini che possono inserirsi nei piani alti della classifica sono Tao Geoghegan Hart e Pavel Sivakov (Ineos), Dylan Teuns (Team Bahrain), Aleksandr Vlasov e Wilco Kelderman (Bora), Jakob Fuglsang (Israel).

Tra gli sprinter occhi puntati su Elia Viviani (Ineos), Fabio Jakobsen (Quick-Step), Giacomo Nizzolo (Israel), Alexander Kristoff (Intermarché) e Cees Bol (DSM).