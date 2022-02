Festeggia ancora la Quickstep – Alpha Vinyl sulle strade della Volta Valenciana. Dopo l’assolo di Remco Evenepoel nella tappa inaugurale di ieri, la frazione odierna con arrivo a Torrent è stata terreno di conquista di Fabio Jakobsen. Lo sprinter olandese ha vinto con largo margine e apparente facilità su un traguardo in leggera pendenza. La tappa ha regalato qualche brivido anche per una caduta di David Dekker, che è volato fuori strada, in mezzo alla boscaglia, in un tratto di discesa. Per fortuna, dopo qualche minuto di apprensione, il corridore della Jumbo Visma è riemerso dalla scarpata sulle sue gambe.

Volta Valenciana, giornata da volata

La seconda tappa della Volta Valenciana ha dato spazio ai velocisti, seppure con un percorso caratterizzato da molti saliscendi e qualche tratto tortuoso e tecnico nel finale. Ad inizio corsa si è formata la classica fuga di coraggiosi attaccanti, formata da Ben King e Joey Rosskopf (Human Powered Health), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi), Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauzen WB), Sergio Roman Martin (Caja Rural-Seguros RGA) e Ivan Cobo (Kern Pharma).

Martin e Cobo hanno poi ceduto, asciando agli altri quattro il compito di tenere vive le residue speranze di buon esito della fuga. Il gruppo ha però tenuto in pugno la situazione, grazie soprattutto al lavoro di Israel e Quickstep, squadre interessate a portare allo sprint Giacomo Nizzolo e Fabio Jakobsen.

Ad una ventina di chilometri dall’arrivo il gruppo è tornato compatto. Dylan Teuns (Team Bahrain Victorius) ha provato ad approfittare di un tratto di strada stretta, con alcuni saliscendi e curve, per sorprendere tutti, ma la sua azione si è dimostrata velleitaria ed è stata presto annullata.

L'incidente a Dekker, il trionfo di Jakobsen

In questa parte di percorso più tecnico si è verificata anche una brutta caduta. L’olandese David Dekker, giovane velocista della Jumbo Visma, ha sbagliato completamente una curva ed è volato fuori strada. Il corridore è sparito alla vista delle telecamere, inghiottito dalla boscaglia, e per qualche minuto si è temuto per lui.

Dekker è però ricomparso sulla strada dopo qualche minuto di preoccupazione ed ha potuto riprendere la sua corsa.

Davanti, intanto, il gruppo è filato velocemente verso lo sprint finale di Torrent. La Quickstep ha lavorato a lungo per Fabio Jakobsen, impegnando anche Remco Evenepeol, ma nelle battute conclusive è stata la Intermarchè di Kristoff a portarsi davanti in forze. La squadra belga ha lanciato lo sprint con Pasqualon, ma Kristoff non ha avuto le forze per concretizzare il lavoro del compagno. E’ stato così Jakobsen a sfruttare il lancio di Pasqualon per sprintare in maniera imprendibile per tutti gli altri.

L’olandese della Quickstep si è tolto tutti dalla scia, grazie ad uno sprint straordinario e al buco creato da Kristoff, ed è andato a vincere con ampio vantaggio.

Juan Sebastian Molano ha poi rimontato Elia Viviani per la seconda piazza, con Mohoric e un deludente Kristoff a completare la top cinque. La classifica generale non è cambiata: Remco Evenepoel arriva alla tappa decisiva di domani con 19’’ di vantaggio su Vlasov e 37’’ su Rodriguez.