Lo scorso mercoledì 16 marzo si è corsa la Nokere Koerse, classica che si svolge in Belgio e che si contraddistingue per la presenza di tratti di percorso in pavè. Come accade oramai con tantissime competizioni, anche per la Nokere Koerse vi sono due differenti gare: da un lato, infatti, quella che vede partecipare gli uomini, mentre dall'altro vi è la competizione in versione femminile.

Proprio in questa ultima versione della classica si è avuto un fatto decisamente insolito, che ha visto come protagonista (sfortunata) la ciclista Magdeleine Vallieres, in forza all'Education-TIBCO-SVB.

Nonostante il guasto, la ciclista ha continuato a pedalare per non perdere troppo tempo

Il tutto è avvenuto quando il gruppo si trovava a circa 35 km di distanza dal traguardo finale. Un momento molto importante, dunque, in cui le cicliste devono stare attente a non perdere neanche un secondo di troppo. Questo lo sa bene proprio Vallieres, che per sua sfortuna ha improvvisamente dovuto a che fare con un guasto (non da poco) sulla sua bicicletta. La ciclista, infatti, è rimasta con il pedale destro fuori uso e, di fatto, inutilizzabile.

Così, come sempre accade in questi casi, la ciclista ha sollevato la mano per attirare l'attenzione della propria macchina ammiraglia, in modo tale da provvedere al cambio della bici.

Per evitare ulteriori perdite di tempo, però, Vallieres ha scelto di provare a continuare la propria marcia, pedalando su una sola gamba. La ciclista, dopo alcune centinaia di metri, si è comunque dovuta fermare e, alla fine, le operazioni di cambio bici sono durate circa un minuto.

La corsa, alla fine, è stata vinta da Lorena Wiebes

Al di là del fatto (senza dubbio curioso) che ha visto protagonista Vallieres, comunque, la Nokere Koerse femminile ha visto molte cicliste finire a terra. Tra queste vi è stata anche Lorena Wiebes, in forza al team DSM, che sul finale di corsa è stata protagonista di un'autentica prova di forza.

Tutti, infatti, si aspettavano un arrivo in volata, anche a causa del fatto che il gruppo era decisamente compatto fino a poche centinaia di metri di distanza dal traguardo. All'ultima curva, però, Wiebes ha avuto la forza di attaccare ed è riuscita a staccare tutte le altre cicliste e a vincere la corsa.

Sul podio della corsa, infine, c'è anche un po' di Italia. Al terzo posto, infatti, si è classificata l'azzurra Marta Bastianelli, in forza alla UAE Team DDQ. Subito dietro il terzetto finale, in quarta posizione, si è invece posizionata un'altra ciclista azzurra, Chiara Consonni (già medaglia d'argento nel mondiale 2021 nell'inseguimento a squadre) in forza al team Valcar-Travel & Service.