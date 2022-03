Moltissima paura per Sonny Colbrelli. Il ciclista italiano, che lo scorso anno ha vinto la Parigi-Roubiax e che è il campione europeo in carica, nella giornata di ieri, lunedì 21 marzo, ha partecipato alla prima tappa del Giro della Catalogna. Colbrelli, che tornava a correre dopo diversi giorni di assenza causa bronchite (che non gli ha permesso di prendere parte neanche alla Milano-Sanremo e alla Parigi-Nizza), ha partecipato allo sprint finale, arrivando secondo. Un centinaio di metri dopo il traguardo, però, Colbrelli è collassato a terra.

Il primo comunicato della Bahrain aveva tranquillizzato un po' tutti

Per diversi minuti subito dopo avuta la notizia, nè l'organizzazione di corsa né la Bahrain Victorious (team di Colbrelli) hanno fornito notizie ufficiali su quanto stava avvenendo. Il primo comunicato in merito è arrivato in serata ed è stato diffuso dalla squadra che ha voluto tranquillizzare tutti, fornendo un quadro della situazione non troppo grave.

La Bahrain, infatti, ha comunicato che Colbrelli è "caduto privo di sensi" e che ha dovuto usufruire dell'assistenza medica. Nonostante questo, comunque, "era in condizioni stabili" quando è stato carico sull'ambulanza per essere trasferito all'ospedale universitario di Girona.

Nonostante questo, comunque, già le prime notizie che circolavano facevano presagire qualcosa di più grave. In particolare, infatti, si parlava di un massaggio cardiaco effettuato sul corridore. A confermare la gravità di quanto successo è stato, poco dopo, un comunicato ufficiale dell'organizzazione della corsa spagnola.

'Riusciti a invertire la situazione con l'uso del defibrillatore'

Stando a quanto comunicato dalla corsa, infatti, subito dopo la corsa Sonny Colbrelli ha "perso conoscenza e ha avuto le convulsioni". Questo perché, l'azzurro, ha avuto un "arresto cardiorespiratorio". La gravità di quanto successo è stata, dunque, subito chiara a tutti.

Gli operatori di primo soccorso, in particolare, hanno prima effettuato "un massaggio cardiaco" e, successivamente, "con l'uso di un defibrillatore", sono riusciti a "invertire la situazione". Grazie a queste manovre, dunque, Colbrelli si è stabilizzato ed è stato possibile il suo trasferimento in ospedale. Qui sarebbero già stati effettuati diversi accertamenti che, stando alle indiscrezioni diffuse, al momento non avrebbero evidenziato niente di particolare.

'Sto meglio' ha fatto sapere Colbrelli dopo essere stato contattato telefonicamente dalla Gazzetta dello Sport, confermando di essere in ospedale, dove è tenuto costantemente sotto osservazione. Nonostante ciò, l'azzurro ha sottolineato di avere "un vuoto" e che, per questo, non ricorda nulla di quanto gli è successo.