Per tutti gli appassionati di Ciclismo, maggio significa Giro d'Italia. La corsa rosa è pronta ad accentrare su di sè tutte le attenzioni del mondo del ciclismo. Il Giro scatta quest'anno venerdì 6 maggio in Ungheria, con due tappe in linea per velocisti intramezzate da una breve cronometro. Anche in questo mese dominato da uno dei più grandi eventi della stagione, il calendario offrirà altre occasioni interessanti per chi non sarà al via della corsa rosa, a partire già dal primo maggio con la classica tedesca Eschborn Frankfurt, per proseguire con tante brevi gare a tappe, tra cui la Quattro giorni di Dunkerque e il Giro di Norvegia.

Ciclismo, si parte da Francoforte

Il mondo del ciclismo non si concede pause neanche per la festa del primo maggio. Mentre si conclude il Giro di Romandia, si corre anche la Eschborn Frankfurt, una delle più importanti classiche tedesche. La corsa è solitamente appannaggio dei velocisti e anche stavolta al via si presenteranno molti dei migliori sprinter del mondo, tra cui Jasper Philipsen, Sam Bennett, Giacomo Nizzolo, l'emergente Arnaud de Lie e il quattro volte vincitore Alexander Kristoff.

Dal 3 all'8 maggio si continuerà con la Quattro Giorni di Dunkerque, gara a tappe nel nord della Francia con percorsi per velocisti e uomini da classiche. Al via qui vedremo, tra gli altri, anche Tim Wellens, Philippe Gilbert e Daniel Oss.

Da venerdì 6 però le attenzioni si concentreranno essenzialmente sul Giro d'Italia. La corsa rosa scatta con una tre giorni in Ungheria per poi rientrare in Italia dalla Sicilia e proporre, tra le tappe più importanti, gli arrivi sull'Etna, sul Blockhaus, all'Aprica e sulla Marmolada. L'arrivo sarà all'Arena di Verona, come già nel 2019.

Tra i favoriti spiccano i nomi di Simon Yates, Richard Carapaz e Joao Almeida, ma al via ci saranno tante altre stelle come Mathieu Van der Poel, Caleb Ewan, Alejandro Valverde e Vincenzo Nibali.

Giro, su Eurosport arriva la terza voce

Sia Eurosport che la Rai proporranno il Giro d'Italia con dirette tv e streaming dall'inizio alla fine della tappa, partendo già dalla presentazione delle squadre, fissata per mercoledì 4 maggio alle ore 18.

A commentare la corsa rosa per Eurosport ci sarà la collaudata coppia Luca Gregorio - Riccardo Magrini, ma con l'aggiunta di una terza voce, ruolo in cui si alterneranno Wladimir Belli e la new entry Moreno Moser. La Rai affiderà invece la telecronaca a Francesco Pancani, con gli interventi storici e culturali di Fabio Genovesi, mentre per il commento tecnico è molto probabile la presenza di Alessandro Petacchi.

Contemporaneamente al Giro d'Italia si svolgeranno diverse brevi corse a tappe, e curiosamente la prima di queste sarà il Giro d'Ungheria, al via l'11, quando la corsa rosa avrà lasciato da poco il paese. In questa gara vedremo, tra gli altri, anche Elia Viviani. Durante l'ultima settimana del Giro andrà invece in scena il Giro di Norvegia, dove dovrebbe rientrare Remco Evenepoel. Tra le corse di un giorno spiccano la Tro Bro Leon, una gara francese che ha inserito nel percorso diversi settori di sterrato, in programma il 15, e il Circuito di Vallonia del 26.

Ecco il calendario di corse del ciclismo a maggio, con i canali che le trasmetteranno in tv. Lo streaming sarà disponibile sui servizi Rai Play e Discovery Plus - Eurosport Player.