Questo mercoledì 6 aprile, alle ore 19:30, alla palestra Raiffeisen di Bressanone andrà in scena l’interessante recupero della sedicesima giornata della Serie A di pallamano tra l’SVV Brixen Handball, quarto con 28 punti all’attivo in venti partite, e la Raimond Sassari terza a quota 19 con una gara in meno disputata.

A quattro turni dal termine della regular season il confronto riveste inevitabilmente grande importanza in chiave playoff. Il Brixen ha davanti a sé la possibilità di consolidare l’ultimo posto disponibile per la post-season e di ridurre al contempo il divario da quella turritana.

La Raimond Sassari, dal canto suo, intravede (anche in virtù dell’affermazione di misura ottenuta sui biancoverdi nel match d’andata) la chance d’ipotecare quanto meno il terzo posto e tenere vivo il sogno di chiudere al comando la stagione regolare.

Come arrivano all’appuntamento le due contendenti

L’ultimo turno di campionato di Serie A di Pallamano ha riservato soddisfazioni a entrambe le squadre.

Il Brixen si è prontamente lasciato alle spalle il ko subito in trasferta contro il Conversano aggiudicandosi, sul proprio parquet, il derby contro il Bolzano per 27-25. La Raimond Sassari ha invece allungato a tre la striscia di successi consecutivi prevalendo in casa sul Pressano, quinta forza del torneo, per 33-25.

Brixen in casa vs Raimond Sassari in trasferta

Il Brixen condivide con la capolista Junior Fasano l’en plein di vittorie interne. I biancoverdi sono infatti riusciti a incamerare sempre la posta piena nelle nove gare sin qui disputate in casa.

La Raimond Sassari vanta il miglior rendimento esterno avendo nei nove impegni sostenuti lontano dal PalaSantoru conseguito otto successi e una sconfitta (a Conversano il 5 marzo).

Attacchi & difese

Il Brixen detiene con 574 reti realizzate il quarto miglior attacco della Serie A di pallamano (media di 28,7 a gara) e la terza difesa meno battuta (497 gol subiti alla media di 24,85 a partita) in compagnia della Junior Fasano. Nella compagine diretta da Davor Čutura spicca tra i marcatori Stefano Arcieri: l’ala sinistra biancoverde ha sin qui trovato il bersaglio in 94 occasioni (dodicesimo nella classifica generale in compagnia di Filippo Angiolini della Junior Fasano).

La Raimond Sassari vanta il terzo attacco più prolifico del torneo (565 reti segnate alla media di 29,73 a partita), ma soltanto la settima miglior difesa avendo incassato 492 gol (media di 25,89 a gara). Il miglior realizzatore della squadra sarda è Giovanni Nardin andato a segno 99 volte (ottavo nella graduatoria generale in coabitazione con Lukas Stricker dell’Alperia Merano).

I commenti alla vigilia della sfida

Alla vigilia della partita Luigi Da Rui, direttore tecnico del Brixen, ha affermato: “Sassari è una grande squadra e una grande realtà, ma il nostro roster è in grado di battere chiunque”.

Luigi Passino, tecnico della Raimond Sassari, ha invece detto: “Guardiamo con fiducia alle due prossime partite che si prospettano molto impegnative”.

I rossoblu, dopo il match di Bressanone, faranno visita alla capolista Junior Fasano.