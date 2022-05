Sarà un grande derby italiano quello che metterà di fronte Daniele Scardina e Giovanni De Carolis venerdì 13 maggio. All'Allianz Cloud di Milano i due pugili italiani si sfideranno in un match molto atteso, valido per il titolo intercontinentale WBO detenuto da Scardina, il quale lo difende per la prima volta.

Nel sottoclou inoltre ci sarà un importante match per Maria Cecchi, alla caccia del titolo europeo dei pesi supergallo.

Scardina alla prova del nove, contro De Carolis un derby non facile

Protagonista attesissimo della serata è il 30enne Daniele Scardina, nativo di Rozzano (Milano) ed ormai una presenza fissa nelle riunioni organizzate da DAZN, Matchroom e Opi82 all'Allianz Cloud.

"King Toretto" è probabilmente il pugile con più seguito in Italia e conta 20 successi in altrettanti match in carriera. Ormai stabilitosi in Italia, ha in passato combattuto anche negli States e in Repubblica Dominicana, dove ha mosso i primi passi da professionista.

Con l'obiettivo dichiarato di arrivare a battersi con i migliori pugili del pianeta, Scardina ha fino ad ora superato senza intoppi gli ostacoli trovati sul suo cammino. E' certo però che il pugile italiano deve ancora superare alcuni step per dimostrarsi in grado di battersi per titoli prestigiosi come può essere un titolo mondiale. In questo senso, la sfida con il romano Giovanni De Carolis rappresenta un ulteriore salto di livello per l'attuale campione intercontinentale WBO.

De Carolis, pugile capace di fregiarsi del titolo mondiale WBA, non è certo nel pieno della carriera, ma la sua grande esperienza potrebbe rappresentare un ostacolo non facile per l'invitto pugile di origini milanesi.

De Carolis: contro Scardina una vittoria per risalire la china

Come detto in precedenza, il 37enne Giovanni De Carolis può vantare una grande esperienza sul ring.

Al momento il suo record conta 30 successi, 10 sconfitte ed un pareggio, con il prestigioso traguardo di una cintura mondiale. Una conquista che lo rende l'ultimo pugile italiano in grado di fregiarsi del titolo di campione del mondo. Nel maggio 2021 De Carolis ha provato a conquistare anche il titolo europeo, perdendo però ai punti contro Lerrone Richards in quel di Manchester.

Senza dubbio contro Scardina i pronostici non lo vedono favorito, anche in virtù della differenza di età, ma De Carolis ha spesso dimostrato di poter sovvertire i pronostici e vendere cara la pelle contro avversari più quotati.

Milano Boxing Night, non solo Scardina vs De Carolis: il programma e dove vedere l'evento

A intrattenere il pubblico dell'Allianz non saranno solo Daniele Scardina e Giovanni De Carolis, protagonisti dell'atteso main event.

C'è molta attesa anche per la sfida che vede Maria Cecchi opposta alla spagnola Mary Romero, campionessa europea dei pesi supergallo. In programma anche il rientro sul ring di Maxim Prodan contro Luis Enrique Romero a livello di pesi welter.

Nella riunione sono previsti anche i seguenti incontri: Joshua Nnomah vs Gabor Gorbics (pesi medi), Oronzo Birardi vs Ovidiu Enache (cruiser) e Daniele Reggi vs Luca Barbessi (supermedi).

La Milano Boxing Night con main event Scardina vs De Carolis sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva su DAZN a partire dalle ore 18:45 di venerdì 13 maggio.