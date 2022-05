Torna sul ring nella notte italiana tra sabato 7 e domenica 8 maggio Saul "Canelo" Alvarez, l'indiscussa superstar della Boxe mondiale. Il 31enne messicano affronterà sul prestigioso ring della T-Mobile Arena di Las Vegas il campione del mondo WBA dei pesi mediomassimi, l'imbattuto Dmitry Bivol. Una sfida attesissima dagli appassionati di tutto il mondo, un incontro tra campioni di indiscusso valore che promette di essere tra gli incontri più entusiasmanti della stagione.

Canelo: dopo l'unificazione nei supermedi una nuova sfida

Se il pugile di Guadalajara è una vera e propria istituzione nella boxe lo deve, oltre alle indubbie qualità, anche alla sua capacità di trovare sempre sfide interessanti.

Dopo aver unificato tutti i titoli dei pesi supermedi, diventandone campione del mondo indiscusso, Canelo ha infatti deciso di salire nuovamente di categoria sfidando uno dei campioni dei mediomassimi. Una sfida rischiosa dal momento che il russo Bivol è al momento imbattuto ed egli stesso è uno dei candidati ad unificare i titoli della categoria. Prima dell'annuncio della sfida di Las Vegas erano in molti ad auspicare una sfida di riunificazione con il connazionale Artur Beterbiev, campione WBC e IBF.

La proposta di un confronto sul ring con il messicano è però sicuramente risultata più allettante dal punto di vista economico, oltre che sportivo, e così a Las Vegas i due si troveranno di fronte in un match che promette scintille.

La classe di Canelo è indubbia, ma contro un avversario più grosso di quelli a cui è abituato l'incognita è dietro l'angolo. L'attuale campione dei supermedi ha combattuto nei mediomassimi una sola volta, quando nel novembre 2019 mise al tappeto Sergey Kovalev, ex dominatore della categoria. Una vittoria che gli consentì di vincere il titolo WBO, poi subito reso vacante per tornare nei supermedi e conquistarne tutti i titoli.

In tre dei suoi ultimi quattro match il messicano ha battuto Callum Smith, Billie Joe Saunders e Caleb Plant, tutti imbattuti e detentori di titoli nei supermedi prima di incontrarlo. Una sfilza di successi che ha portato Canelo ancora di più nel cuore degli appassionati e ne ha consolidato il valore a livello mondiale.

Bivol campione imbattuto, contro Canelo la sfida della consacrazione

Seppure in questo match è il 31enne Dmitry Bivol a salire sul ring da campione in carica, è proprio il russo ad avere qualcosa in più da dimostrare. A livello di professionismo Bivol ha disputato solo 19 incontri (contro i 60 del rivale) e al momento, pur avendo conquistato il titolo mondiale WBA nel 2017 con svariate difese, non può contare nel suo record avversari del livello di Canelo. Indubbie anche le sue qualità, ma contro il messicano dovrà salire di svariati livelli per conservare la cintura. L'incognita più grande del match è l'adattamento di Canelo in una categoria che non è la sua e contro un ottimo pugile che ha la sua stessa età.

Bivol, ad oggi imbattuto, rappresenta infatti un test durissimo anche per un campione del calibro di Canelo, chiamato ancora una volta a dare dimostrazione di classe. Per Bivol invece potrebbe essere il match della definitiva consacrazione, in quanto una vittoria contro colui che è considerato il numero 1 del pugilato mondiale vale ben più di qualsiasi titolo mondiale in palio.

Canelo - Bivol: dove vedere il match

La riunione pugilistica di Las Vegas, con main event la sfida Canelo Alvarez vs Dmitry Bivol sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su Dazn. Il collegamento con la T-Mobile Arena è previsto per le ore 02:00 di domenica 8 maggio 2022, con gli incontri di contorno. Il match principale dovrebbe avere inizio intorno alle ore 04:00.