È stata una volata entusiasmante a concludere la sesta tappa del Giro d'Italia, quella con traguardo a Scalea. Al termine di una corsa monotona e andata via a rilento, con il solo Diego Rosa a tentare un'improbabile fuga solitaria, il finale ha regalato uno spettacolo emozionante e di altissimo livello tecnico. Mark Cavendish ha lanciato lo sprint con Caleb Ewan e Arnaud Demare in scia che hanno tentato, uno dopo l'altro, il sorpasso vincente. L'australiano e il francese sono andati a giocarsi il successo al colpo di reni e a spuntarla è stato Demare, che ha così centrato la doppietta bissando il successo di ieri.

La classifica non è cambiata, con Juan Pedro Lopez che ha passato una tranquilla giornata in rosa.

Giro, solo Rosa all'attacco

La sesta tappa del Giro d'Italia, da Palmi a Scalea, presentava un percorso in gran parte pianeggiante, ideale per una nuova sfida tra i tanti velocisti di rango del gruppo. La corsa è stata anche più tranquilla di quanto si prospettasse all'inizio. Il solo Diego Rosa ha infatti cercato la fuga da lontano per la Eolo Kometa, mentre le altre squadre senza velocisti e uomini di classifica, soprattutto le altre Professional invitate alla corsa, sono rimaste stranamente passive in mezzo al gruppo.

Rosa ha così condotto la corsa tutto solo per più di quattro ore, imprimendo alla tappa un ritmo molto lento. Le squadre dei velocisti sono state ben contente di adeguarsi a questo passo e risparmiare energie in vista del finale, che è stato particolarmente intenso e battagliato. Ad una trentina di chilometri dall'arrivo il corridore della Eolo è stato raggiunto e il ritmo ha poi iniziato ad alzarsi.

Arnaud Demare vince uno sprint mozzafiato

Nel finale la lotta tra le squadre dei velocisti è stata rovente. La Israel di Nizzolo e la Groupama di Demare sono sembrate prendere il sopravvento nell'ultimo chilometro, ma il solito straordinario Morkov ha portato Cavendish davanti a tutti per lo sprint. Il britannico della Quickstep è partito in testa, ma a differenza di quanto fatto in Ungheria, non ha retto alla rimonta degli avversari.

Caleb Ewan e Arnaud Demare gli hanno preso la scia e hanno poi dato l'assalto a Cavendish per sorpassarlo. Mentre il britannico è calato nel finale, l'australiano e il francese sono andati a giocarsi il successo in uno sprint all'ultimo centimetro. Il fotofinish ha dato ragione a Demare per questione di centimetri, forse millimetri, con Ewan e Cavendish a seguire per sigillare un ordine d'arrivo davvero regale.

La classifica generale non è cambiata, con Juan Pedro Lopez ancora in maglia rosa. Domani il Giro d'Italia continua con la settima tappa, la Diamante - Potenza, su un percorso molto movimentato che potrebbe favorire una fuga da lontano.