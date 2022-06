A metà strada del Giro di Svizzera, il mondo del ciclismo deve tornare a fare i conti con la Covid-19. Un rituale giro di controlli ha evidenziato numerose positività al virus, che si sono trasformate automaticamente in una raffica di abbandoni. Particolarmente colpita è stata la Jumbo Visma. La squadra olandese ha lasciato la corsa elvetica in blocco, ma anche un altro big, Adam Yates è risultato positivo ed è stato costretto al ritiro. La situazione della Jumbo non è stata chiarita del tutto. Il team ha rilasciato un comunicato in cui conferma l'addio al Giro di Svizzera, ma senza specificare quanti e quali corridori sono stati colpiti dal virus.

Jumbo: 'La decisione più saggia'

Il Giro di Svizzera della Jumbo Visma si è così concluso dopo appena quattro delle otto tappe in programma. La squadra si è ritirata prima del via della frazione odierna, la Ambri - Novazzano, dopo che alcuni corridori sono risultati positivi alla Covid-19. La Jumbo schierata in Svizzera era composta da Rohan Dennis, Robert Gesink, Pascal Eenkhoorn, Sepp Kuss, Sam Oomen, Timo Roosen e Mike Teunissen. Non è chiaro quali hanno contratto il virus, anche se la direzione di corsa del Giro di Svizzera ha comunicato che i corridori della Jumbo risultati positivi sono quattro.

La squadra si è invece limitata a confermare il ritiro in blocco, senza ufficializzare i nomi dei corridori positivi.

"Nonostante le precauzioni, il Covid si è insinuato ancora nel team. Nell'interesse della salute dei corridori e dello staff, e per proteggere il gruppo e la corsa, la direzione medica e sportiva del team considera il ritiro dal Giro di Svizzera la soluzione più saggia. La decisione è stata presa in accordo con la direzione della corsa" ha comunicato la Jumbo Visma.

La DSM continua la corsa

Oltre al blocco completo della Jumbo Visma, altri corridori hanno abbandonato il Giro di Svizzera a causa della Covid-19. Anche Adam Yates è risultato positivo e non ha potuto far altro che ritirarsi. "Dopo aver mostrato dei sintomi lievi ed essere risultato positivo, Adam Yates si è ritirato, come prescritto dall'Uci e dai protocolli di squadra" ha confermato il Team Ineos.

Infine il Team DSM ha annunciato i test positivi di tre suoi corridori, ma al contrario della Jumbo Visma, ha proseguito la corsa con gli atleti superstiti. La DSM ha anche confermato i nomi dei tre corridori. Si tratta di Soren Kragh Andersen, Cees Bol e Casper Pedersen. Il team olandese ha già dovuto fare i conti con il virus al Giro del Belgio, che è partito ieri. Due corridori della squadra, John Degenkolb e Nils Eeckhoff, sono risultati positivi e non hanno potuto prendere il via. Resta da capire quali conseguenze potranno avere tutti questi casi in vista del Tour de France, e della possibile convocazione degli atleti coinvolti.