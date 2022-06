Dopo più di un mese e mezzo di assenza, Tadej Pogačar sta per tornare in azione. Il fuoriclasse sloveno ha lasciato il ritiro di Livigno, dove si è allenato nelle ultime settimane per sfruttare i vantaggi dell'alta quota, per rientrare in Slovenia, dove mercoledì 15 inizia la corsa di casa che segnerà il ritorno in gruppo. Durante lo stage in altura, il campione della UAE Emirates è stato avvistato su una bicicletta che non è una delle solite Colnago che utilizza durante le gare. Pogačar ha usato una bici senza marchi e loghi, nera ed anonima, contrariamente ai suoi compagni che hanno continuato a pedalare con le classiche Colnago già a disposizione dell'intero team.

Una nuova Colnago per i corridori della UAE

La bici anonima di Tadej Pogačar ha attirato una certa curiosità ed ora finalmente il mistero è stato svelato. Si tratta di un nuovo modello Colnago non ancora in commercio, ma a cui la casa di Cambiago sta ancora lavorando. La bici è stata battezzata per ora con il nome di "Prototipo" e rappresenta un'evoluzione della VR3. Dal 10 giugno, questo modello è a disposizione dei corridori della UAE Emirates che vogliono utilizzarlo in corsa. La bici ha superato la prima fase di sviluppo ed ora sarà sottoposta ad un test in gara dai corridori della UAE.

"L'unico modo per avere un feedback perfetto è mettere le bici a disposizione dei nostri corridori per le gare ed incoraggiarli ad usarle il più a fondo possibile" ha dichiarato Ernesto Colnago, confermando che la bici anonima con cui è stato avvistato Pogačar è proprio una "Prototipo".

Ciclismo, Pogačar riparte dalla sua Slovenia

Tadej Pogačar potrebbe portare la nuova "Prototipo" al debutto in gara già nel Giro di Slovenia che parte mercoledì 15 giugno.

Il campione della UAE Emirates inizia da qui la seconda parte della sua stagione, seguendo lo stesso programma di un anno fa. Nella sua corsa di casa, Pogačar farà l'unica apparizione prima del via del Tour de France, dove dal 1° luglio andrà a caccia del terzo successo di fila. Il corridore sloveno avrà l'opportunità di testare la nuova bici, capire quali sono le sue condizioni di forma e godersi l'abbraccio della sua gente.

"E' passato un po' di tempo dall'ultima corsa, quindi sono ansioso ed entusiasta di ricominciare" ha dichiarato Pogačar in vista del via del Giro di Slovenia.

"Ci siamo allenati in quota a Livigno, l'atmosfera nel team è fantastica. Mi sono sentito abbastanza bene in allenamento, ma è sempre difficile sapere esattamente come stai fino a quando non sei in corsa. Questo Giro di Slovenia è una corsa particolarmente bella per me, nella quarta tappa passeremo nella mia città, Komenda. Ovviamente conosco bene le strade e le salite e non vedo l'ora di vedere amici e familiari che saranno a tifare per me" ha commentato Pogačar.

Il Giro di Slovenia si correrà dal 15 al 19 giugno e sarà trasmesso ogni giorno da Eurosport, Discovery plus ed Eurosport Player.