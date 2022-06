Dopo un Giro d'Italia corso da protagonista dall'inizio alla fine, Mathieu Van der Poel è pronto a gettarsi con le stesse ambizioni anche al Tour de France, che scatta venerdì 1° luglio da Copenhagen. Il fuoriclasse olandese è determinato a giocarsi le sue chance al meglio fin dalla giornata d'apertura, che propone una cronometro di tredici chilometri. Nella prima parte della sua carriera, Van der Poel non si era mai dedicato a fondo alle prove contro il tempo, dalla scorsa stagione ha capito di poter competere al top anche in questa disciplina, soprattutto su percorsi brevi e nervosi.

Il capitano della Alpecin sta lavorando con grande attenzione in vista della crono di Copenhagen, sia sulla condizione fisica che sulla scelta e la preparazione dei materiali, fattore sempre più importante nelle corse contro il tempo.

Van der Poel al lavoro sulle cronometro

La scintilla tra Mathieu Van der Poel e le prove a cronometro scoccò proprio un anno fa al Tour de France. Il fuoriclasse olandese non aveva mai prestato grande attenzione a questa disciplina, ma con la maglia gialla sulle spalle si trovò ad affrontare la crono della quinta tappa con una prospettiva inedita. La Alpecin cercò in extremis di preparare al meglio la corsa, trovando con varie collaborazioni e agganci i materiali più performanti, tra ruote e accessori, per permettere a Van der Poel di avere più chance nella difesa della maglia gialla.

L'obiettivo fu portato a termine, e da allora il vincitore del Fiandre ha continuato a lavorare sulle crono per farsi trovare più preparato. Al Giro d'Italia i risultati di questo impegno si sono visti, con il secondo posto nella tappa di Budapest e il terzo in quella di Verona. Al Tour de France ci sarà un motivo in più per ben figurare nella crono di Copenhagen: la tappa è infatti l'apertura della corsa e in palio ci sarà quindi la maglia gialla, e la possibilità di rimanere in quota e poter conquistare il simbolo del primato nei giorni seguenti.

Una tuta da 2750 dollari

Mathieu punta forte sulla tappa di Copenhagen. Il campione olandese ha lavorato in galleria del vento a Silverstone per ottimizzare la posizione e provare i materiali. La Alpecin gli metterà a disposizione anche un'arma in più, una tuta speciale, del costo di 2750 dollari, che ha portato al successo Simon Yates e Matteo Sobrero nelle due cronometro del Giro d'Italia.

Kalas, il marchio di abbigliamento tecnico che fornisce la Alpecin, ha collaborato con l'azienda Vorteq per realizzare una tuta speciale per il corridore olandese, con le stesse caratteristiche di quella usata dai corridori della BikeExchange nelle vittoriose tappe del Giro.

Van der Poel si presenterà al via della crono di Copenhagen, che venerdì 1° luglio aprirà il Tour de France, tra i favoriti, ma dovrà guardarsi da rivali di straordinario valore ed esperienza nelle prove contro il tempo, come Filippo Ganna e Wout van Aert.