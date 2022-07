All'indomani della conclusione del Tour de France, il Ciclismo professionistico non si concede nessuna pausa. Il calendario è già pronto a buttarsi nell'ultima parte della stagione, quella che ha i momenti clou nella Vuelta Espana, nei Mondiali e nel Lombardia, e già da oggi ha ripreso a girare a pieno ritmo. In Spagna si avvicina il momento della Clasica di San Sebastian, che si correrà sabato 30 luglio, e in attesa di questo appuntamento si è tenuta la Ordiziako Klasika, una piccola corsa che si disputa sempre nei Paesi Baschi. In Belgio continua invece il Giro di Vallonia, iniziato sabato scorso con la vittoria di Julian Alaphilippe sul Muro di Huy.

Il Campione del Mondo ha dato sfoggio di una buona condizione in questa seconda corsa dopo l'infortunio della Liegi, ma oggi si è dovuto ritirare a causa della positività al Covid.

Ciclismo, Nibali nel secondo gruppo

L'Ordiziako Klasika è una corsa di preparazione alla Clasica di San Sebastian, la più importante gara in linea spagnola che si terrà sabato prossimo. Entrambe le corse si svolgono nei Paesi Baschi, su un tracciato caratterizzato da salite brevi ma dalle pendenze molto accentuate. La Ordiziako Klasika ha proposto due diversi circuiti, il primo da affrontare per tre volte e il secondo per due. Nella penultima tornata Simon Yates è partito all'attacco in salita insieme a due dei giovani più promettenti del ciclismo mondiale, Juan Ayuso e Samuele Battistella.

Il gruppo ha reagito ed annullato questa azione, ma Simon Yates è ripartito nuovamente, stavolta tutto solo, nell'ultima tornata. Il britannico della Bike Exchange ha resistito al tentativo di rimonta del gruppo inseguitore, formato da una ventina di unità, ed è andato a vincere. Dion Smith ha vinto lo sprint per il secondo posto davanti a Xavier Canellas, Juan Ayuso e Samuele Battistella.

La corsa ha segnato anche il ritorno in gruppo di Vincenzo Nibali, che dopo la fine del Giro d'Italia aveva partecipato solo al Campionato nazionale di fine giugno. Il campione della Astana ha finito la corsa nel secondo gruppo, al 46° posto, con un ritardo di 1'16''.

Buon rientro di Girmay

Mentre in Spagna si correva la Ordiziako Klasika, in Belgio si è svolta la terza tappa del Giro di Vallonia.

La corsa si è decisa in volata, con il successo di Arnaud De Lie, il ventenne belga della Lotto Soudal che si conferma come una delle stelle emergenti del ciclismo mondiale. De Lie ha battuto in volata Biniam Girmay, tornato a correre qui dopo l'infortunio del Giro d'Italia. Purtroppo stamani non ha preso il via il corridore più atteso di questo Giro di Vallonia, il Campione del Mondo Julian Alaphilippe. Il francese è risultato positivo al Covid ed ha così dovuto abbandonare la corsa. Alaphilippe, che dopo la caduta alla Liegi dello scorso aprile aveva preso parte solo al Campionato nazionale, aveva subito vinto al rientro, aggiudicandosi la prima tappa di questo Giro di Vallonia sul Muro di Huy.