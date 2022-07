La trentesima edizione della Coppa d’Asia di Basket, in corso di svolgimento in Indonesia, prevede per sabato 23 luglio la disputa, alla “Istora Gelora Bung Karno” di Giacarta, delle semifinali Australia-Nuova Zelanda e Giordania-Libano. L’atto conclusivo del torneo andrà in scena il giorno successivo nel medesimo impianto.

Australia vs Nuova Zelanda, semifinale remake

Australia e Nuova Zelanda, alla loro seconda partecipazione, torneranno a cinque anni di distanza a sfidarsi per un posto in finale nella Coppa d’Asia di basket. I “Boomers”, una volta assicuratisi il primo posto nel gruppo A del Preliminary Round con un en plein di vittorie, hanno avuto la meglio nei quarti su un Giappone privo dell'infortunato Yuta Watanabe: 99-85 il risultato finale in favore dei campioni in carica trascinati, soprattutto, da Thon Maker (21 punti e 13 rimbalzi).

Sul versante giapponese inutili si sono rivelati i 30 punti messi a segno da Keisei Tominaga in poco più di 24 minuti.

La Nuova Zelanda, dopo aver terminato dietro al Libano il girone D del Preliminary Round e travolto la Siria per 97-58 nel turno preliminare dei playoff, si è presa nei quarti di finale una bella rivincita sulla Corea del Sud che l’aveva sconfitta nella finale per il bronzo del 2017. I “Tall Blacks”, sotto di cinque lunghezze in avvio di ultimo quarto (60-65), hanno inflitto nel prosieguo agli avversari un parziale di 28-13 che gli ha consentito d’imporsi per 88-78. MVP del match il ventiduenne playmaker neozelandese Flynn Cameron (22 punti, 9 rimbalzi e 8 assist).

Giordania vs Libano, semifinaliste a sorpresa

La seconda semifinale della Coppa d’Asia di basket vedrà opposte due outsider alla ricerca del loro primo trionfo nella competizione. La Giordania, dopo aver chiuso alle spalle dell’Australia il girone A del Preliminary Round, ha eliminato nel turno preliminare dei playoff la Cina Taipei per 97-96 grazie a una tripla a fil di sirena scagliata quasi da centrocampo da Freddy Ibrahim e nei quarti di finale il quotato Iran per 91-76 in virtù di un clamoroso parziale di 27-9 nell’ultimo quarto.

Tra i vincitori si è messo in bella evidenza Dar Tucker (29 punti). Sul fronte opposto citazione d’obbligo per Hamed Haddadi (19 punti e 16 rimbalzi).

Il Libano, qualificatosi direttamente per i quarti di finale a seguito del primo posto a punteggio pieno conquistato nel girone D del Preliminary Round, si è garantito l’accesso tra le migliori quattro del torneo a spese della Cina battuta in volata per 72-69 dopo essere scivolato a 4:03 dal termine sotto nel punteggio per la prima e unica volta (63-64).

Grande protagonista dell’incontro è risultato la guardia tiratrice libanese Wael Arakji (32 punti). Alla Cina non è bastata una grande prova di Qi Zhou (22 punti, 21 rimbalzi e 35 di valutazione). Per la Giordania (un argento e un bronzo) si tratterà della terza semifinale nella Coppa d’Asia di basket, per il Libano (tre argenti) della sesta.

Basket, Coppa d'Asia: i risultati dei quarti e il programma delle semifinali

I risultati dei quarti di finale (20-21 luglio)

Iran vs Giordania 76-91

Libano vs Cina 72-69

Australia vs Giappone 99-85

Corea del Sud vs Nuova Zelanda 78-88

Il programma delle semifinali (23 luglio)

Australia vs Nuova Zelanda (ore 12:30)

Giordania vs Libano (ore 15:00).