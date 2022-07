La scalata al Col de Spandelles, nella 18^ tappa del Tour de France, è stato uno dei momenti più esaltanti delle tre settimane di Grande Boucle. Tadej Pogacar ha cercato in tutti i modi di mettere in difficoltà la maglia gialla Jonas Vingegaard, prima alzando il ritmo con il compagno Brandon McNulty e poi piazzando una serie di scatti in successione. Il danese della Jumbo Visma ha però reagito sempre brillantemente, e nella salita conclusiva all'Hautacam ha poi messo il sigillo sulla sua maglia gialla, staccando nuovamente il rivale. Per capire meglio il livello a cui i due campioni hanno portato la sfida di questo Tour de France, si può ricorrere all'analisi dei dati emersi dalla scalata al Col de Spandelles.

Col de Spandelles ad oltre 1700 di VAM

Su Strava, l'app più usata dai ciclisti di tutto il mondo e di tutto i livelli per tenere traccia delle proprie pedalata, il segmento della salita misura 10 chilometri e 370 metri, con una pendenza media dell'8.2%. Il Kom, come viene definito su Strava il tempo record di scalata, era stato stabilito da Pierre Rolland in 32'22', con una VAM, Velocità ascensionale media, di 1574. Durante la tappa numero 18 del Tour de France, Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard hanno abbassato quel tempo di quasi tre minuti, nonostante una scalata andata a scatti e rallentamenti.

Il fuoriclasse sloveno ha caricato su Strava il file della sua tappa, da cui emerge un tempo di scalata al Col de Spandelles di 29'32''.

I due primattori del Tour de France sono saliti a 21,1 chilometri orari su una salita con pendenza media dell'8,2%, sviluppando una VAM di 1725.

Da segnalare anche il tempo di Wout van Aert, che si trovava in fuga sul Col de Spandelles. Il campione belga ha scalato la montagna pirenaica in 31'52'', con una VAM di 1598.

Pogacar: 'Corsa perfetta della Jumbo'

Questa scalata da record e la lunga sequenza di scatti non sono bastati a Tadej Pogacar per mettere in difficoltà Jonas Vingegaard e strappargli la maglia gialla.

Il danese ha anzi allungato ancora vincendo ad Hautacam e mettendo al sicuro la vittoria finale. Pogacar ha reagito da campione vero a questa sconfitta, complimentandosi con lo scalatore della Jumbo Visma e dicendosi soddisfatto ed orgoglioso della sua corsa. "Ho dato davvero tutto, non potrei perdere il Tour de France in modo migliore" ha commentato Pogacar. "Non ho rimpianti, la Jumbo Visma ha fatto una corsa perfetta. Erano troppo forti oggi, l'uomo migliore ha vinto" ha continuato il campione della UAE Emirates.

Tadej Pogacar ha parlato anche della caduta avvenuta nella discesa dal Col de Spandelles, quando Vingegaard lo ha atteso in un gesto di estremo fairplay. "Non è stata una brutta caduta, ho solo qualche livido, però l'ho sentita sulla salita finale" ha commentato il vincitore degli ultimi due Tour de France.