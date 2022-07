00.15 ora italiana, JACOBS POTREBE RITIRARSI - Purtroppo ci sono pessime notizie per Marcell Jacobs che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe anche non essere al via della semifinale dei 100 metri in programma intorno alle 3.00. L'infortunio al bicipite femorale sinistro si è irradiato al gluteo e non è migliorato nemmeno dopo le sedute di fisioterapia. La decisione dovrebbe essere presa dopo un'ecografia. Il campione olimpico vorrebbe esserci a tutti i costi.

Due titoli mondiali assegnati nel day 2

La serata più attesa anche dai tifosi e dagli appassionati di atletica italiani ai Mondiali di Eugene con la finale dei 100 metri uomini.

Ultimo atto della gara più veloce che dovrà essere ancora guadagnato da Marcell Jacobs che sarà impegnato in batteria quando in Italia saranno circa le 3.00 del mattino. Intanto la sessione mattutina di Eugene ha assegnato due titoli mondiali: quello del lancio del martello maschile che ha premiato per la quinta volta il fenomeno polacco Pawel Fajdek che ha scagliato l'attrezzo a 81.98 e ha preceduto il connazionale Wojciech Nowicki. Bronzo al norvegese Elvind Henriksen. Nella finale dei 10.000 metri femminili ha vinto l'etiope Letesenbet Gidey davanti alle keniane Hellen Obiri e Margaret Chelimo Kipkemboi. Nel corso di questa notte italiana, oltre alla finale dei 100 metri maschili, verranno assegnati i titoli iridati del salto in lungo maschile e del getto del peso femminile.

Finale 100 metri, presentazione

Marcell Jacobs correrà nella terza e ultima semifinale in corsia 4. Gli avversari più pericolosi sono lo statunitense Marvin Bracy che in questa stagione ha fatto segnare 9.85, il giamaicano Oblique Seville che ha già battuto Jacobs in batteria e ha un personale di 9.86 e il keniano Ferdinand Omanyala, personale di 9.77 che in questa annata ha corso in 9.85.

Ricordiamo che il primato personale di Jacobs è 9.80 stabilito lo scorso anno nella trionfale finale olimpica di Tokyo, ma in questa stagione il velocista italiano anche a causa di continui problemi fisici non è mai sceso sotto i 10". Il grande favorito per il titolo mondiale resta Fred Kerley, autore della miglior prestazione stagionale con il tempo di 9.76 e capace di un 9.79 in batteria ottenuto senza grossi sforzi: il velocista texano, campione del mondo della staffetta 4x400 nel 2019 a Doha, lo scorso anno venne battuto da Jacobs nella finale olimpica.

Nella sua semifinale avrà tra gli avversari il connazionale e campione mondiale in carica Christian Coleman. Stando ai tempi che si sono visti in batteria, l'avversario più pericoloso per Kerley sembra Trayvon Bromell che ha vinto la sua batteria con il tempo di 9.89: quest'ultimo sembrava il grande favorito lo scorso anno a Tokyo prima di una flessione quasi inspiegabile proprio nei giorni dell'Olimpiade dove venne eliminato in semifinale. Accedono in finale i primi due di ciascuna semifinale, vengono inoltre ripescati tra gli atleti dal terzo posto in poi i due migliori tempi.