I Mondiali di atletica a Eugene si sono aperti con un oro storico, quello vinto dalla peruviana Kimberly García León sui 20 km di marcia femminili, l'atleta sudamericana ha preceduto la polacca Katarzyna Zdziebło e la cinese Shijie Qieyang. Nella 20 km maschile, invece, dominio come previsto dei giapponesi con il titolo nelle mani di Toshikazu Yamanishi davanti al connazionale Kōki Ikeda, bronzo allo svedese Perseus Karlström. La staffetta mista 4x400 ha visto il trionfo della Repubblica Dominicana con Lidio Andrés Feliz, Marileidy Paulino, Alexander Ogando e Fiordaliza Cofil davanti a Olanda e Usa, la plurimedagliata olimpionica e mondiale Allyson Felix, pertanto, chiude la sua straordinaria carriera con un bronzo iridato.

All'alba di domani 17 luglio ci sarà l'attesa finale dei 100 metri maschili, il nostro Marcell Jacobs ha staccato il biglietto per la semifinale senza brillare, mentre Fred Kerley è letteralmente volato nella sua batteria con il tempo di 9"79 ed è più che mai il favorito per il titolo mondiale. Tra questa sera e domenica mattina (parliamo sempre di ora italiana, ndr) si assegnano inoltre i titoli del martello maschile, dei 10.000 metri donne, del salto in lungo maschile e del getto del peso femminile.

La finale dei 100 metri, Kerley resta il grande favorito

Inutile negare la realtà dei fatti: sapevamo che Marcell Jacobs non sarebbe stato al top (la sua partecipazione è stata in dubbio fino a pochi giorni dall'inizio della kermesse iridata) ed eravamo consapevoli nel contempo dell'incredibile condizione di Fred Kerley autore del miglior tempo stagionale con 9"76 [VIDEO].

Sarà difficile strappare l'oro dal collo del velocista statunitense anche se il connazionale Trayvon Bromell ha tutta l'intenzione di provarci (9"89 il suo tempo in batteria). Gli Usa giocheranno inoltre la carta del campione mondiale in carica Christian Coleman. Marcell Jacobs cercherà dunque di inserirsi in questa lotta tutta a stelle e strisce, in batteria non ha impressionato più di tanto giungendo secondo dietro il giamaicano Oblique Seville (9"93) con il tempo di 10"04, ben lontano dal suo personale di 9"80 ottenuto l'anno scorso nella finale olimpica di Tokyo.

Le altre finali

Nel lancio del martello maschile potrebbe andare in scena un derby polacco per l'oro tra Wojciech Nowicki e Paweł Fajdek, attenzione anche al norvegese Eivind Henriksen e al francese Quentin Bigot. Sui 10.000 femminili favori del pronostico orientati sull'olandese Sifan Hassan che dovrà vedersela con la britannica Eilish McColgan, primatista stagionale, con l'etiope Letesenbet Gidey e la keniana Hellen Obiri.

Nel salto in lungo maschile, invece, fari puntati sul greco Miltiadīs Tentoglou: tenteranno di strappargli l'oro dal collo lo svedese Thobias Montler, il cubano Maykel Massó e il giapponese Yuki Yoshida. Infine il peso femminile dove la grande favorita è la statunitense Chase Ealey che avrà nella portoghese Auriol Dongmo e nella connazionale Maggie Ewen le rivali più agguerrite. Naturalmente bisogna tenere d'occhio la campionessa mondiale e olimpica in carica, la cinese Gong Lijiao che non ha nessuna intenzione di abdicare.

Programma completo 16-17 luglio e italiani in gara

Il programma dettagliato della seconda giornata che verrà seguita in diretta dalle telecamere della Rai e di Sky.