Si avvicina il momento dell'esordio di Daniele Bennati alla guida della nazionale azzurra di Ciclismo. Il nuovo CT vivrà la sua prima avventura sull'ammiraglia dell'Italia ai Campionati Europei, che si svolgeranno a Monaco. La corsa in linea è in programma domenica 14 agosto, mentre mercoledì 17 si terrà la prova a cronometro. Il percorso della gara che incoronerà il successore di Sonny Colbrelli è molto semplice, con appena 800 metri di dislivello in 207 chilometri, e anche dal punto di vista planimetrico non appare tecnico e selettivo. Si preannuncia dunque una corsa favorevole ai velocisti, come confermano le scelte dei vari CT.

Europei di ciclismo: Demare e Jakobsen tra i favoriti

Le nazionali di punta stanno costruendo la formazione attorno ai propri sprinter più forti. Le scelte definitive non sono state ancora fatte, ma dalle preselezioni si può già capire quali saranno i leader. La Francia punterà su Arnaud Demare, con Bryan Coquard come alternativa. Il Belgio, assente Wout van Aert, si affiderà a Tim Merlier e Jasper Philipsen, mentre la Danimarca conterà sull'ex iridato Mads Pedersen. A guidare l'Olanda sarà Fabio Jakobsen, mentre Pascal Ackermann e Phil Bauhaus saranno le punte della Germania. Ci saranno anche Alexander Kristoff per la Norvegia e Sam Bennett per l'Irlanda.

Anche Trentin e Viviani in lista

Il CT Daniele Bennati sta cercando le ultime conferme dalle corse che si stanno svolgendo in questi giorni, ma non ha grande abbondanza in cui scegliere.

La stagione è stata davvero difficile per il ciclismo italiano e le opzioni non sono moltissime. Tra i big, Alberto Bettiol ha dato prova di essere il più in forma ultimamente, ma il percorso non è adatto a lui. Bennati ha deciso di puntare sul toscano della EF per i Mondiali, escludendolo dagli Europei. Per la rassegna continentale il nome più forte per la leadership azzurra è quello di Giacomo Nizzolo.

Oltre al lombardo della Israel, nella preselezione di quattordici nomi, ci sono anche gli altri due corridori che, insieme a Colbrelli, hanno costruito il poker di vittorie consecutive degli azzurri agli Europei, e cioè Matteo Trentin e Elia Viviani. Entrambi non hanno dato segnali molto convincenti nelle ultime corse, e in questo 2022 vantano solo una vittoria a testa ottenuta nelle prime gare della stagione.

Gli altri corridori della preselezione azzurra per gli Europei di ciclismo di Monaco sono Davide Ballerini, Filippo Baroncini, Mattia Cattaneo, Davide Cimolai, Alberto Dainese, Filippo Ganna, Jacopo Guarnieri, Jonathan Milan, Luca Mozzato, Andrea Pasqualon e Matteo Sobrero. Per la prova a cronometro il CT Bennati sceglierà due corridori tra Sobrero, Cattaneo e Affini, mentre Ganna non sarà impegnato in questa gara.

Le scelte definitive dovrebbero essere annunciate lunedì 8 agosto, a sei giorni dalla corsa in linea.