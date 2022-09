Nel giorno di riposo dei Mondiali di ciclismo, i tecnici azzurri hanno annunciato le ultime scelte in vista delle gare in linea. Da domani, venerdì 23 settembre, scatta la seconda parte della rassegna iridata di Wollongong, quella riservata appunto alle prove in linea. Nella prima giornata saranno in corsa i ragazzi delle categorie juniores e under 23, mentre la giornata di sabato sarà interamente dedicata al Ciclismo femminile con le prove juniores e elite. Domenica 25, infine, si chiuderà con la gara più attesa e prestigiosa, quella dei professionisti.

Ciclismo, Bennati: 'Zana il meno adatto'

Molto attese erano le scelte di Daniele Bennati, CT dei professionisti. Il tecnico toscano ha portato in Australia dieci corridori, prendendosi tempo fino all’ultimo per scegliere gli otto titolari e le due riserve. Bennati ha definito oggi lo schieramento che difenderà i colori azzurri nella corsa di domenica. Il CT ha lasciato nel ruolo di riserve Matteo Sobrero, già impiegato nella crono individuale nella staffetta mista, e, con una decisione un po’ a sorpresa, il Campione d’Italia Filippo Zana.

Bennati ha spiegato che Zana “ha caratteristiche tecniche, tra tutti i presenti, meno adatte a questo percorso”. Tra i corridori in bilico è stato invece promosso titolare Edoardo Affini, specialista delle cronometro, che il tecnico vede come uomo di fatica da impiegare nella prima parte della corsa.

Per Affini sarà la prima volta in un Mondiale in linea dei professionisti, così come per altri tre azzurri: Samuele Battistella, Lorenzo Rota e Nicola Conci.

Gli uomini d’esperienza sono invece Matteo Trentin e Alberto Bettiol, individuati da Bennati come i leader insieme ad Andrea Bagioli, apparso in grande forma nelle recenti classiche canadesi.

A completare la squadra sarà Davide Ballerini, alla sua seconda presenza in un Mondiale.

Gli azzurri per la prova in linea professionisti dei Mondiali di ciclismo (25 settembre)

Affini Edoardo

Ballerini Davide

Bagioli Andrea

Battistella Samuele

Bettiol Alberto

Conci Nicola

Rota Lorenzo

Trentin Matteo

Longo Boghini e Balsamo tra le favorite

Anche i tecnici dei settori femminili e giovanili hanno definito gli schieramenti per le gare in linea dei Mondiali di ciclismo di Wollongong.

Tra le donne elite saranno Elisa Longo Borghini e la Campionessa in carica Elisa Balsamo a guidare la squadra. La corsa sarà valida anche per assegnare il titolo under 23, categoria che nelle prossime edizioni avrà una competizione a sé. Tra le azzurre, Guazzini e Zanardi saranno in corsa anche per questa gara nella gara.

Ecco le squadre azzurre per le gare juniores, under 23 e donne

Prova in Linea Uomini juniores (23 settembre)

Belletta Dario Igor

Gualdi Simone

Savino Federico

Scalco Matteo

Zordan Giovanni

Prova in Linea Uomini under 23 (23 settembre)

Buratti Nicolò

De Pretto Davide

Marcellusi Martin

Milesi Lorenzo

Parisini Nicolò

Prova in Linea Donne Juniores (24 settembre)

Ciabocco Eleonora

Pellegrini Francesca

Segato Gaia

Toniolli Alice

Venturelli Federica

Prova in Linea Donne élite (24 settembre)