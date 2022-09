Indistruttibile Annemiek Van Vleuten! Nonostante l'infortunio rimediato nella caduta di mercoledì scorso al via della staffetta mista, la fuoriclasse olandese ha deciso di correre ugualmente la gara in linea dei Mondiali di ciclismo, in programma sabato 24 settembre. La Van Vleuten si è procurata una frattura al gomito nell'incidente, ma ha avuto il via libera dai medici per poter risalire in bicicletta. La vincitrice dell'ultimo Giro d'Italia ha pedalato per 65 chilometri all'indomani della caduta, ed è convinta di poter convivere con il dolore e disputare un Mondiale da protagonista su un percorso molto adatto alle sue caratteristiche.

Ciclismo, l'incidente alla Van Vleuten

L'incidente di Annemiek Van Vleuten è avvenuto durante la staffetta mista dei Mondiali di Ciclismo di Wollongong, disputata mercoledì scorso. Non appena scesa dalla pedana di partenza, la campionessa olandese ha perso inopinatamente il controllo della bicicletta, intraversandosi e andando a sbattere rovinosamente prima contro il bordo del marciapiede e poi sull'asfalto. Van Vleuten ha poi spiegato che l'incidente è avvenuto a causa dell'esplosione di una gomma.

La vincitrice del Giro e del Tour è stata portata via in ambulanza, e gli esami a cui è stata sottoposta hanno evidenziato una frattura stabile al gomito destro. I medici hanno dato il via libera all'atleta per continuare a correre e la Van Vleuten, con la determinazione che la contraddistingue, è subito tornata in sella.

La fuoriclasse orange ha pedalato per circa 65 chilometri nella giornata di ieri, superando positivamente questo test, effettuato per valutare le possibilità di schierarsi al via della corsa in linea dei Mondiali di ciclismo, in cui era tra le principali favorite prima di questo incidente. ''È stata in grado di resistere, sembra positivo" ha commentato il Ct della nazionale olandese Loes Gunnewijk.

L'Olanda con uno squadrone

Van Vleuten ha pedalato anche oggi, e al termine dell'allenamento ha confermato la sua presenza al via della corsa in linea dei Mondiali, in programma tra la notte e la mattina di sabato 24 settembre, con l'arrivo previsto intorno alle 9. "Belle notizie da Wollongong: Annemiek Van Vleuten correrà la gara in linea dei Mondiali di sabato" ha comunicato la Federciclismo olandese con un tweet, aggiungendo che "nel test finale di oggi, la ripresa è stata giudicata sufficiente per poter partecipare".

Naturalmente sarà da valutare in corsa quale impatto avrà questo incidente sulla prestazione della Van Vleuten, che era considerata una delle principali candidate al titolo mondiale, già vinto tre anni fa ad Harrogate.

Al suo fianco, l'Olanda schiererà comunque una formazione con tante alternative, a partire dalla tre volte iridata Marianne Vos, per continuare con Demi Vollering, Ellen Van Dijk, Floortje Mackaij, Riejanne Markus e Shirin Van Anrooij.