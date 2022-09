Con la Vuelta España ormai agli sgoccioli, il Ciclismo sta per concentrare le sue attenzioni sull'ultimo grande evento della stagione, i Mondiali. La rassegna iridata è in programma da domenica 18 a domenica 25 settembre a Wollongong, in Australia. La corsa più prestigiosa e attesa, quella in linea dei professionisti, si terrà, come da tradizione, nell'ultima giornata della settimana iridata, su un circuito adatto agli scattisti e caratterizzato da uno strappo di circa un chilometro al 7% di pendenza. L'Italia inizierà da qui il nuovo corso sotto la guida di Daniele Bennati, al suo primo Mondiale da ct.

Il tecnico toscano annuncerà nei prossimi giorni le sue convocazioni, ma il gruppo su cui punterà appare già piuttosto delineato.

Bennati: 'Bettiol è una certezza'

L'Italia non partirà tra le squadre favorite in questi Mondiali di ciclismo. Il nostro movimento ha vissuto una stagione particolarmente avara di soddisfazioni, condizionata dall'improvvisa uscita di scena di Sonny Colbrelli e dalle difficoltà a ritrovare una buona condizione fisica di altri corridori di primo piano, su tutti Gianni Moscon. La vecchia guardia ha cercato di farsi valere, Nibali ha portato a casa un bel quarto posto al Giro, mentre Caruso non è riuscito a ripetere gli exploit della scorsa stagione e i giovani hanno faticato a farsi largo.

In questo quadro, non certo particolarmente ricco, il ct Bennati sta cercando di costruire una squadra in grado di ben figurare ai Mondiali e di portare a casa il miglior risultato possibile, ben sapendo che i favoriti saranno altri, a partire dallo squadrone belga e da Van der Poel. Il tecnico azzurro ha già insignito Alberto Bettiol di un ruolo protetto.

Il corridore della EF sarà uno degli uomini su cui puntare per il finale di corsa, quello che dovrebbe replicare agli attacchi dei favoriti negli ultimi due giri del circuito australiano. "Sarà una delle punte di diamante della nostra squadra. Lui è una certezza e la squadra sarà pronta a sostenerlo" ha dichiarato Daniele Bennati.

Ciclismo, niente Mondiali per Ulissi

Il ct ha già confermato altre scelte per la sua prima avventura ai Mondiali, spiegando di aver deciso di non convocare nessun vero sprinter. "Ci sarà anche Matteo Trentin, è un corridore veloce dopo una corsa dura. Giacomo Nizzolo invece non farà parte della selezione" ha dichiarato Bennati.

Il tecnico azzurro ha spiegato anche che non potrà avere a disposizione Diego Ulissi. La UAE Emirates ha infatti chiesto a Bennati di non portarlo ai Mondiali, per poterlo schierare in altre corse in questo finale di stagione in cui il team si gioca la vittoria del World Tour a squadre. Tra gli altri corridori che sono sul taccuino di Bennati spiccano i nomi di Lorenzo Rota, Andrea Bagioli, Davide Ballerini, Vincenzo Albanese, Alessandro Covi e Stefano Oldani.

La posizione di Filippo Ganna è ancora da definire: il campione della Ineos potrebbe concentrarsi unicamente sulla cronometro, in programma domenica 18 settembre, ma non è detto che non possa essere al via anche della gara in linea. Bennati potrebbe puntare anche su uomini di esperienza come Alessandro De Marchi e Salvatore Puccio.