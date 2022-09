La staffetta mista, che ha occupato l’intera quarta giornata dei Mondiali di ciclismo a Wollongong, ha regalato all’Italia la seconda medaglia della rassegna iridata. Ganna, Longo Borghini e compagni hanno conquistato un bell’argento, alle spalle della Svizzera e davanti all’Australia. Tra le grandi favorite della vigilia è mancata l’Olanda, che ha chiuso la prova al quinto posto. La nazionale orange è stata bersagliata dalla sfortuna, sia nella prima parte riservata agli uomini, con Mollema costretto ad uscire di scena per un problema meccanico, che in quella finale con le donne.

Annemiek Van Vleuten, la dominatrice della stagione delle gare a tappe, è infatti caduta nei primi metri della prova, ed è stata portata in ospedale per gli esami del caso.

L’incidente alla Van Vleuten

L’incidente capitato ad Annemiek Van Vleuten è stato molto strano. La campionessa olandese ha perso il controllo della bicicletta subito dopo il via, appena scesa dalla pedana di partenza, in un tratto dritto e senza aver avuto contatti con le altre atlete. La vincitrice del Giro e del Tour si è intraversata ed è finita pesantemente a terra. La sua corsa è finita così. Le altre due olandesi, Van Dijk e Markus, hanno gareggiato da sole, mentre Van Vleuten è stata portata in ospedale per degli accertamenti, che hanno rivelato una frattura al gomito.

Si tratta di una frattura stabile, che teoricamente può consentirle di andare in bicicletta e partecipare alla gara in linea dei Mondiali, in programma sabato. “Ma ovviamente la domanda è quanto dolore sentirà? Lo capiremo nei prossimi giorni. Speriamo che Annemiek possa partire, ma deve essere responsabile” ha dichiarato il Ct della nazionale olandese Loes Gunnewijk, che ha tempo fino alla vigilia della corsa di sabato per decidere se schierare la Van Vleuten o far subentrare una delle riserve.

⚠️ CRASH for @AvVleuten!! ⚠️



Mechanical issue causes horrible crash for the Dutch superstar.

Really disappointing day for the Dutch. #Wollongong2022 pic.twitter.com/rU5LYNnlcu — UCI (@UCI_cycling) September 21, 2022

‘Sono preoccupata per sabato’

In una breve dichiarazione rilasciata alla Tv olandese NOS prima di andare in ospedale, e poi sui suoi spazi social, Annemiek Van Vleuten ha raccontato anche come si è verificato questo strano incidente.

“La mia gomma anteriore è esplosa e sono caduta” a spiegato la campionessa olandese, che è apparsa particolarmente sofferente. “Sto andando in ospedale per fare le radiografie del mio fianco destro. Sono tutta ammaccata, la mia preoccupazione maggiore è per il braccio e il gomito destro. Non riesco a credere a quello che è successo. Improvvisamente sono finita a terra. Sono preoccupata per la corsa di sabato” ha dichiarato la Van Vleuten, che sarebbe stata una delle principali favorite per il Mondiale in linea, prova già vinta nel 2019 ad Harrogate.