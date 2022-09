Con il mese di settembre il Ciclismo professionistico si avvia velocemente alla conclusione della stagione. Il nono mese dell'anno è l'ultimo pieno di appuntamenti dall'inizio alla fine, mentre a ottobre l'attività si concluderà definitivamente già il 12. Nonostante l'approssimarsi della chiusura, settembre è uno dei periodi più ricchi di corse, tra gare a tappe, classiche e uno dei momenti più affascinanti dell'anno, i Mondiali. Insieme all'ultima parte della Vuelta España, che termina domenica 11 a Madrid, la rassegna iridata è l'altro appuntamento chiave di questo periodo.

Ciclismo, dalla Vuelta al Canada

La prima parte del mese di settembre prevede un programma molto fitto. La Vuelta España, iniziata il 19 agosto, arriva nella parte finale con gli arrivi in salita a Sierra de la Pandera, Sierra Nevada e al Puerto de Navacerrada per concludersi poi a Madrid l'11 settembre.

Mentre la Vuelta regala gli ultimi brividi ed emozioni della stagione dei grandi giri, il calendario del ciclismo offre tante altre corse interessanti. Il World Tour si sdoppia con il ritorno delle classiche canadesi, il Gp Québec e il GP Montréal, cancellate nelle ultime due stagioni a causa delle norme anti Covid. Le due corse sono in programma venerdì 9 e domenica 11, con tanti campioni al via, come Wout van Aert, Tadej Pogčar, Biniam Girmay, Peter Sagan e Michael Matthews.

In contemporanea all'ultima settimana di Vuelta, si corre anche un'altra corsa a tappe, una delle ultime della stagione, il Tour of Britain. La gara britannica è in programma dal 4 all'11 settembre e preannuncia una starting list di buon livello, nonostante le concomitanze. Al via ci saranno Pidcock, Kwiatkowski, Teuns, Woods e Schachmann.

Il Tour of Britain è anche la gara d'addio al ciclismo di Richie Porte.

Mondiali e tanta Italia nel finale

Finita la Vuelta, è tempo di Mondiali, che quest'anno si svolgono in Australia, a Wollongong. Prima della trasferta in Oceania il calendario offre ancora una manciata di corse in preparazione all'appuntamento iridato, su tutte il Giro del Lussemburgo e quello di Slovacchia, e qualche gara in linea tra Belgio e Italia, come Giro di Toscana, Coppa Sabatini e Memorial Pantani.

Da domenica 18 a domenica 25 settembre è infine tempo di Mondiali. Nella prima giornata Filippo Ganna è chiamato a difendere la sua maglia iridata della cronometro. Fino a mercoledì 21 si tengono tutte le altre prove contro il tempo, per poi passare alle gare in linea, in programma da venerdì 23 a domenica 25, quando la rassegna si chiude con la corsa dei professionisti.

Appena archiviati i Mondiali, l'ultimo scorcio di stagione mette l'Italia al centro del ciclismo, con una serie di corse, a partire dalla Coppa Agostoni, che portano verso il gran finale di ottobre con il Giro di Lombardia.

Il calendario delle corse di ciclismo di settembre 2022 con i canali che le trasmetteranno in tv e streaming:

19 agosto - 11 settembre Vuelta España (Eurosport)