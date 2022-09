Gli appassionati ed osservatori più attenti che stanno seguendo la Vuelta Espana, avranno notato il rituale che il dominatore della corsa Remco Evenepoel segue all'arrivo di molte tappe, soprattutto quelle di alta montagna o a cronometro. Il campione della Quickstep Alpha Vinyl, che guida la classifica generale con 2'41'' su Primoz Roglic, assume una bevanda dal tipico colore rosso intenso subito dopo aver tagliato il traguardo. La scena si ripete quasi quotidianamente e ha attirato la curiosità di tifosi ed addetti ai lavori.

Ciclismo, la bevanda all'estratto di ciliegia

Il giornale belga Het Nieuwsblad, sempre molto attento al mondo del Ciclismo, ha svelato cosa sia quella bevanda che assume Remco Evenepoel dopo le giornate più impegnative di questa Vuelta Espana. La Quickstep Alpha Vinyl ha confermato che si tratta di una bevanda che contiene estratto di ciliegia ed è ricca di antiossidanti. Viene impiegata immediatamente dopo un allenamento o una corsa di particolare intensità ed impegno, mentre non è indicata per tappe di difficoltà più ridotta, e meno ancora per i cicloamatori.

Het Nieuwsblad ha chiesto informazioni alla dietista sportiva Deborah De Jaegere, che ha confermato che questo prodotto "dà un risultato minimo".

Nel mondo del ciclismo professionistico, dove ogni differenza può cambiare una sconfitta in una vittoria, anche un piccolo miglioramento può contribuire a dare una marcia in più ai corridori, all'insegna della politica dei marginal gains. Per questo, anche gli aspetti apparentemente secondari sono sempre più considerati dalle squadre di vertice.

La De Jaegere ha spiegato quali siano le proprietà di questo tipo di prodotti. "È una bevanda di recupero, deve garantire che le reazioni infiammatorie nei muscoli siano ridotte. Questo garantisce un recupero più rapido e meno dolori muscolari. L'effetto non è molto grande, ma quando corri per vincere o perdere una Vuelta Espana anche questi extra contano" ha dichiarato la dietista, spiegando che queste bevande sono utili solo in determinate situazioni.

'Solo nelle corse a tappe'

"Dopo una gara di un giorno non ha senso, perché puoi recuperare nei giorni successivi. In una corsa a tappe è diverso, ma non è una pozione miracolosa" ha puntualizzato la De Jaegere.

Il fisiologo Kim Derave, dell'Università di Gand, ha ristretto ulteriormente il campo di utilizzo di questi prodotti, spiegando che non sono indicati per il popolo dei cicloamatori, che spesso tende a scimmiottare tutto quello che viene fatto nel ciclismo professionistico. "È utile solo dopo un allenamento duro, del tipo che la gente comune non fa. Inoltre non va assunta a dosi elevate e non per tre settimane di fila" ha spiegato Derave.