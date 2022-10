Mark Cavendish si sta preparando a una nuova avventura. L'ex campione del mondo di Ciclismo sta passando qualche giorno di vacanza a Ibiza, dopo aver concluso la stagione la scorsa settimana al Memorial Rik Van Steenbergen, corsa in cui è arrivato al secondo posto. Per Cavendish, quella è stata l'ultima apparizione in maglia Quick-Step, la fine di un biennio che lo ha riportato inaspettatamente ai vertici del ciclismo mondiale. Dopo anni di oblio e infortuni, il britannico è stato rilanciato alla grande dal team di Patrick Lefevere ed è tornato a vincere tappe al Tour de France e al Giro d'Italia.

Nonostante i grandi successi ottenuti, Cavendish e la Quick-Step divideranno le strade al termine di questa stagione.

Ciclismo, Cavendish e il record del Tour

Il campione dell'Isola di Man era arrivato alla Quick-Step all'inizio del 2021, in punta di piedi e con ambizioni ridotte al minino. Dopo alcune stagioni segnate da cadute e virus, Cavendish era diventato l'ombra di se stesso, passando da essere il velocista numero uno al mondo a faticare per concludere le corse nelle retrovie. L'approdo alla Quick-Step sembrava l'ultimo tentativo per cercare almeno un parziale rilancio, per chiudere la carriera in modo dignitoso. Contro ogni previsione, Cavendish è invece tornato allo splendore dei tempi d'oro nei due anni passati alla Quick-Step.

Nel 2021 ha vinto quattro tappe al Tour de France, arrivando a pareggiare il record di 34 frazioni vinte stabilito da Merckx. Quest'anno, il campione britannico non è però stato schierato al Tour, e non ha avuto l'opportunità di superare il primato.

Cavendish è stato schierato al Giro d'Italia, in cui ha vinto una tappa, ma questa posizione di rincalzo nelle gerarchie del team ha finito per portare verso la fine dell'avventura alla Quick-Step.

La squadra belga ha scelto Fabio Jakobsen come sprinter di punta per il futuro, e ingaggiato Tim Merlier come numero due per la prossima stagione.

Il 26 ottobre il possibile annuncio

Cavendish ha quindi dovuto cercare una nuova squadra per poter continuare a vivere il suo sogno di battere il record di Merckx al Tour de France.

Il campione britannico non ha ancora definito ufficialmente il suo futuro, ma in un video girato a Ibiza ha fatto capire di aver già definito il suo nuovo progetto. "La prossima sarà una grande stagione" ha dichiarato il corridore, apparso già motivato ed eccitato per questa nuova avventura.

Il nome della squadra in cui correrà Cavendish non è ancora stato svelato, ma gli indizi portano alla formazione francese B&B Hotels. La squadra, che non fa parte del World Tour, dovrebbe avere un budget molto più alto nella prossima stagione, in cui Carrefour dovrebbe diventare lo sponsor principale. Il 26 ottobre la squadra ha in programma una conferenza stampa in cui saranno svelate delle importanti novità, che potrebbero essere appunto il nuovo sponsor e l'ingaggio di Cavendish. La data non è casuale, perché il giorno successivo ASO svelerà il percorso del Tour de France 2023, l'obiettivo principale della B&B e del suo nuovo leader.