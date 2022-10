Filippo Ganna è ormai pronto alla sfida del record dell'ora. Sabato 8 ottobre, sul velodromo svizzero di Grenchen, l'olimpionico del quartetto proverà a battere, o forse a demolire, il limite fissato lo scorso agosto da Dan Bigham. Il britannico, fino allo scorso anno corridore in piccole squadre continental e ora nello staff tecnico della Ineos, ha fatto una sorta di prova generale in funzione del tentativo di Ganna, riuscendo comunque a superare quanto fatto tre anni prima da Victor Campenaerts. Bigham è riuscito a percorrere 55 chilometri e 548 metri, utilizzando gli stessi materiali e le stesse tecnologie che domani saranno a disposizione del campione azzurro.

Un telaio stampato in 3D da 33.000 euro

Filippo Ganna ha annunciato questo tentativo di record dell'ora solo poche settimane fa, appena prima dei Mondiali di Ciclismo, ma in realtà il progetto era già partito da molto tempo. I partner tecnici della Ineos, a partire dalla Pinarello, hanno lavorato per mesi sui materiali per studiare e ottimizzare ogni dettaglio, anche con soluzioni innovative. Il telaio della bicicletta Pinarello è un modello in una lega di scandio, alluminio e magnesio stampato in 3D. Qualche altro particolare tecnico fa capire il livello del progetto di record dell'ora di Filippo Ganna. Anche il manubrio è stato realizzato in 3D, ma in titanio, ed ha un valore di circa 27.000 euro, quasi quanto i 33.000 del telaio, mentre le ruote in carbonio di Princeton si fermano a 8.000 euro.

La bici completa pesa circa 9,3 chilogrammi.

Ganna pedalerà con un rapporto 66x14, in grado di sviluppare 10 metri e 4 centimetri per ogni pedalata.

Filippo Ganna: 'Devi superare i tuoi limiti'

Dopo aver passato alcuni giorni in allenamento sulla pista di Montichiari, Filippo Ganna si è spostato a Grenchen, dove domani, sabato 8 ottobre, darà l'attacco al record dell'ora.

A Montichiari, il campione piemontese ha effettuato delle prove su distanze intermedie, raccogliendo dei riferimenti interessanti in vista del tentativo. "All'inizio vorresti spingere di più, perché ti dici 'ho le gambe'. Provi buone sensazioni e vorresti andare oltre. Poi però arrivi a un punto che viene chiamato 'off e cominci a soffrire.

E' più con la testa che con le gambe e devi superare i tuoi limiti, l'ho già visto a Montichiari" ha dichiarato Ganna.

Il campione della Ineos sa che questo record, a cui molti lo sollecitavano da tempo, rappresenta un passo chiave della sua carriera, ma non il punto più alto. "Al primo posto rimarrà sempre l'Olimpiade, l'evento più importante che ogni sportivo possa vivere" ha dichiarato Filippo Ganna.

Il tentativo di record dell'ora di Filippo Ganna si potrà seguire in diretta, sabato 8 ottobre, sia in tv che in streaming. Rai Sport ed Eurosport 1 saranno in collegamento da Grenchen dalle 19;50, dieci minuti prima del via del campione azzurro. Lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player e Discovery plus.