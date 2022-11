Anche nella stagione 2023, il Ciclismo italiano continuerà a non avere nessuna squadra nel World Tour. Per colmare questo vuoto, che dura ormai da cinque anni, appassionati e addetti ai lavori contavano molto sul progetto di Davide Cassani. Negli ultimi mesi l'ex commissario tecnico della nazionale azzurra di ciclismo ha lavorato alacremente per cercare sponsor e finanziamenti, e far nascere una nuova squadra di forte impronta italiana. Cassani ha però dovuto fare i conti con una realtà molto difficile e non è riuscito a creare le basi su cui costruire il suo progetto.

Il tecnico romagnolo ha dovuto rimandare i suoi piani, ma nel ruolo di Presidente dell'APT della Regione Emilia Romagna ha portato una squadra under 23 al salto di categoria verso il livello Continental.

Ciclismo, la Technipes debutta tra le Continental

Questo progetto, di cui Cassani si è occupato parallelamente alla creazione della sua squadra professionistica, era nato nel 2019. L'APT dell'Emilia Romagna ha sostenuto la nascita di un team di ciclismo under 23 con corridori regionali, che in queste quattro stagioni ha raccolto dei buoni risultati e ora si appresta a fare un salto di qualità. Grazie all'impegno di Cassani, la squadra diventerà un team Continental, la terza categoria del ciclismo dopo World Tour e Professional.

Questo permetterà ai dodici corridori in organico di fare un calendario misto tra le gare professionistiche nazionali, e le corse per under 23 ed élite.

A sostenere il progetto è l'azienda Technipes, che sarà il main sponsor. La squadra avrà nuove figure d'esperienza nello staff tecnico, come Mario Chiesa e Francesco Chicchi, e pedalerà sulle biciclette dello storico marchio Bianchi.

Il nome ufficiale del team sarà Technipes #inEmilia-Romagna. "Abbiamo voluto fare un passo avanti per far crescere i giovani e dar loro la possibilità di confrontarsi in Europa: serve alzare il livello del nostro professionismo", ha dichiarato Davide Cassani presentando questo progetto alla Gazzetta dello Sport.

'Fare una squadra pro resta un sogno'

Cassani ha parlato anche della sua idea di creare una nuova squadra di alto livello. Nonostante il lavoro degli ultimi mesi, il tecnico romagnolo non è riuscito a reperire i finanziatori per essere pronto al via della stagione 2023. Il progetto è almeno rimandato di un anno, anche se nelle parole dell'ex ct si legge un certo pessimismo anche più a lungo termine.

"La mia idea di fare una squadra professionistica vera e propria resta un sogno", ha dichiarato Cassani, che ha ammesso le grandi difficoltà nel coinvolgere aziende di peso nel mondo del ciclismo. "Per l'Italia è molto difficile trovare le risorse e gli sponsor che ci credono. Le cifre si sono alzate enormemente", ha concluso Cassani.