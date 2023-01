Il Ciclismo professionistico è ai nastri di partenza della stagione 2023. Le prime pedalate si daranno in Australia con il Tour Down Under, primo appuntamento del calendario World Tour. Il via della corsa è previsto per martedì 17 gennaio con un breve prologo a cronometro per le strade di Adelaide, mentre la conclusione sarà per domenica 22. Grazie al clima molto favorevole e ai percorsi movimentati, ma non troppo difficili e lunghi, tanti corridori di primo piano hanno deciso di iniziare la stagione con questa trasferta dall'altra parte del mondo.

Al Tour Down Under sono annunciati diversi corridori sono annunciati, tra gli altri, anche Caleb Ewan, Geraint Thomas, Michael Matthews e Simon Yates, oltre a diversi dei migliori del ciclismo italiano, come Alberto Bettiol e Gianni Moscon.

L'elenco dei corridori del Tour Down Under pic.twitter.com/DTYBCNNdI7 — Alessandro Cheti (@girociclismo) January 14, 2023

Il grande ciclismo in Australia dopo tre anni

Il Tour Down Under festeggia quest'anno il ritorno in calendario dopo due edizioni saltate a causa dell'emergenza sanitaria. Nel gennaio 2020 la corsa australiana fu una delle poche a essere portata a termine prima dell'arrivo della pandemia e finalmente, dopo tre anni, la situazione permette il ritorno di questa trasferta oceanica che apre il calendario del World Tour.

Rispetto alle prime edizioni, che presentavano percorsi sempre favorevoli ai velocisti, la corsa si è evoluta e indurita, con l'inserimento di tappe più movimentate e impegnative. Quest'anno la tendenza si conferma, con l'introduzione di altre novità come il cronoprologo iniziale di Adelaide.

In Italia il Tour Down Under si potrà seguire in tv e in streaming sulla Rai e su Eurosport, con modalità diverse.

La tv di stato trasmetterà la corsa australiana con delle sintesi in differita. Eurosport non offrirà la diretta in tv, dove la precedenza sarà data al concomitante Australian Open, ma sarà in diretta ogni giorno in streaming su Eurosport.it e Discovery Plus.

Le tappe del Tour Down Under 2023

Le tappe del Tour Down Under pic.twitter.com/DRRwog0vN8 — Alessandro Cheti (@girociclismo) January 16, 2023

Martedì 17 gennaio, prologo Adelaide 5,5 km.

La corsa scatta con una breve cronometro cittadina di Adelaide. Il tracciato è veloce e piatto, e sarà affrontato con le normali bici anziché con quelle speciali da cronometro. Diretta Eurosport dalle 8:25, Rai Sport dalle 16:25.

Mercoledì 18 gennaio, 1ª tappa Tanunda 149 km. Frazione in circuito con cinque passaggi sulla salita di Menglers Hill, quattro km e mezzo al 3,7%. Può essere una giornata da volata generale. Diretta Eurosport dalle 3:45, Rai Sport dalle 7:30.

Giovedì 19 gennaio, 2ª tappa Brighton – Victor Harbor 155 km. Percorso mosso, con la salita di un paio di chilometri di Nettle Hill a una ventina di chilometri dall’arrivo. Diretta Eurosport dalle 3:30, Rai Sport dalle 13:50.

Venerdì 20 gennaio, 3ª tappa Norwood – Campbelltown 116 km.

È una delle giornate decisive per la classifica finale. Il punto chiave è la salita di Corkscrew, un paio di chilometri al 9%. Dalla vetta una breve discesa porta al traguardo. Diretta Eurosport dalle 3:05, Rai Sport dalle 6:30.

Sabato 21 gennaio, 4ª tappa Port Willunga – Willunga Township 133 km. È la frazione più semplice, anche se le ultime centinaia di metri sono in ascesa. Diretta Eurosport dall’1:55, Rai Sport dalle 23.

Domenica 22 gennaio, 5ª tappa Unley – Mount Lofty 112 km. L’ultima giornata prevede un circuito con quattro scalate del Mount Lofty, dove è piazzato il traguardo. La salita misura un chilometro e mezzo, e ha una pendenza del 6,5%. Diretta Eurosport dall'1:55. Rai Sport dalle 22:45.