Bruttissimo episodio nella prima tappa della Copa España di ciclismo, che si è svolta domenica a Noja, in Cantabria. La città è stata invasa da quasi 500 cicliste di tutte le categorie, che hanno gareggiato su diverse distanze in corse che si sono susseguite una all'altra. Il fattaccio è avvenuto in quella riservata alle categorie Master e juniores. Due ragazze sono cadute a causa di quella che appare come una vera e propria aggressione da parte di un'altra atleta, una Master 40, che le ha spintonate violentemente fino a farle cadere. L'episodio è stato ripreso dalle telecamere e il video è poi finito sui social, provocando una lunga serie di reazioni per questo gesto sconsiderato.

🤬 Ayer, en la Copa de España de Noja, se produjo esta lamentable imagen



❌ La ciclista que empuja, de categoría máster 40, fue descalificada



🚴‍♀️ Las corredoras que caen son de categoría Junior#EsenciaCiclista / 📹 Sportpublic pic.twitter.com/NCZkOSvttI — Esencia Ciclista (@EsenciaCiclista) March 6, 2023

Il ciclismo spagnolo di scena in Cantabria

Domenica 5 marzo si è aperto a Noja il calendario di gare nazionali del Ciclismo spagnolo. A segnare l'avvio della stagione è stato il Gran Premio Cantabria Deporte - VII Trofeo Ciclismo Femenino. Questa è la prima di una serie di otto tappe che si svolgeranno in giro per la Spagna nel corso della stagione 2023 del ciclismo. A Noja si sono presentate circa 475 atlete di squadre nazionali, pronte a contendersi la maglia rossa di leader delle varie categorie.

La giornata è iniziata con la gara della categoria allieve, su un percorso di 31,4 chilometri. Quindi è stato il turno delle Elite e under 23 su un tracciato di 82,6 chilometri comprendente tre scalate alla salita di Alto de San Mames. Infine, a chiusura di questa giornata di ciclismo in Cantabria, è andata in scena la corsa in cui hanno gareggiato contemporaneamente le atlete Master e le juniores, su un tracciato di 57 chilometri.

"È stata una giornata appassionante, in cui il ciclismo femminile ha messo in mostra tutta la sua forza, con grandi atlete del panorama nazionale, e il suo potenziale con un settore giovanile straordinario" ha dichiarato Pablo Zuloaga, vicepresidente del Governo della Cantabria, che ha dato il via alla prova finale.

Squalifica per la responsabile della caduta

È in quest'ultima corsa che è avvenuto l'episodio incriminato. Le immagini riprese da Sportpublic mostrano un'atleta, poi individuata come una Master 40, che appoggia il braccio su una ragazza che pedala di fianco a lei, una juniores. La Master 40 spintona violentemente la juniores, facendo cadere lei e un'altra ragazza vicina. L'episodio avviene nell'ingresso di uno spartitraffico, segnalato regolarmente da un addetto, in un punto comunque in cui la strada è molto larga e non sembra presentare pericoli. Le immagini non mostrano se prima di questa vera e propria aggressione sia avvenuto qualche altro contatto tra l'atleta Master 40 e le juniores.

Il fattaccio si è concluso poi con la squalifica della Master 40.