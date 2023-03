Tutto secondo pronostico al Masters 1000 di Miami, dove Alcaraz e Sinner proseguono la loro marcia verso quella che potrebbe essere una nuova sfida in semifinale, dopo quella di Indian Wells. Lo spagnolo si è sbarazzato di Lajovic in due set e in un'ora e 32 minuti. Epilogo pressoché identico per il match che vedeva opposto Sinner al bulgaro Dimitrov, liquidato con un 6-3 6-4, in un'ora e 28 minuti di gioco. Sembra che il numero 1 del mondo e l'altoatesino vogliano risparmiare al massimo le proprie energie in vista di un altro possibile scontro.

Sinner contro Rublev negli ottavi di finale, Carlos Alcaraz sarà opposto a Paul

Non che gli avversari di Sinner e Alcaraz siano di quelli semplici da affrontare ma è chiaro che gli appassionati italiani sperano di poter vedere il bis della semifinale Sinner-Alcaraz di Indian Wells, possibilmente con un risultato diverso. Jannick Sinner se la dovrà vedere con la testa di serie N. 6 del seeding, il russo Andrej Rublev che addirittura ha impiegato meno di un'ora per mandare sotto la doccia Kecmanovic. Il bilancio dei quattro precedenti tra Sinner e Rublev è in perfetta parità (2-2) ma c'è da sottolineare un fatto curioso: le due vittorie del tennista russo sono arrivate per ritiro. La prima nel torneo di Vienna nel 2020, la seconda al terzo set dei sedicesimi di finale del Roland Garros dello scorso anno.

Sinner, invece, riuscì a sconfiggere Rublev al torneo di Barcellona del 2021, facendo poi il bis lo scorso anno al torneo Masters 1000 di Montecarlo.

L'avversario di Carlos Alcaraz, invece, sarà il tennista di casa Tommy Paul, reduce dalla vittoria ottenuta in due set contro lo spagnolo Davidovich Fokina. Fatto altrettanto curioso è che esiste un solo precedente tra i due giocatori e risale al torneo Masters 1000 del Canada dell'anno scorso, con l'americano che si impose in tre set (6-7 7-6 6-3).

Sonego-Tiafoe stanotte all'una

In attesa di vedere Sinner e Alcaraz, gli appassionati di tennis potranno concentrare la loro attenzione sul match che vedrà opposto l'altro azzurro, Lorenzo Sonego, all'idolo di casa Frances Tiafoe. Dopo la 'notturna' per Sinner-Dimitrov, bisognerà fare il bis anche per Sonego-Tiafoe visto che il match è programmato, salvo cambiamenti last minute da parte dell'organizzazione, non prima dell'una di stanotte (ora italiana) sullo 'Stadium'.

Il tennista azzurro, in caso di successo, andrebbe ad incontrare negli ottavi di finale il vincente tra l'argentino Cerundolo e il canadese Auger-Aliassime. Come per gli altri incontri del Masters 1000 di Miami, anche il confronto tra Lorenzo Sonego e Frances Tiafoe verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis e su Sky Sport Uno.