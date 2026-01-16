E meno di due mesi dal via, è stato scoperto il percorso della Tirreno - Adriatico 2026. Tra gli appuntamenti più classici e attesi della primavera del ciclismo, la Corsa dei due mari offrirà un tracciato un po' diverso rispetto a quello delle ultime edizioni. La Tirreno scatterà il 9 marzo con la solita cronometro di Lido di Camaiore, per poi proporre una sequenza di tappe miste, senza lunghe salite in posizione decisiva, ma con tanti muri e un arrivo sullo sterrato a San Gimignano che si preannuncia particolarmente suggestivo. Il finale sarà quello classico, a San Benedetto del Tronto.

Il percorso della Tirreno - Adriatico 2026

Lunedì 9 marzo - 1° tappa: Lido di Camaiore-Lido di Camaiore 11,5 km (cronometro individuale) - La Tirreno - Adriatico inizia con la consueta crono piatta e veloce in Versilia. Il percorso è quello degli anni scorsi, con due lunghi rettilinei, andata e ritorno, raccordati da una serie di curve a metà tracciato.

Martedì 10 marzo - 2° tappa Camaiore - San Gimignano 206 km - Frazione tutta toscana con una prima metà facile e una seconda più mossa. Da Pomarance il percorso propone diversi strappi, ma probabilmente saranno solo gli ultimi 5 km verso San Gimignano, sullo sterrato, a fare selezione.

Il finale è caratterizzato da alcuni tratti molto ripidi alternati ad altri in falsopiano.

Mercoledì 11 marzo - 3° tappa Cortona - Magliano de' Marsi 225 km - Si passa dalla Toscana all'Abruzzo attraversando l'Umbria, in una tappa ondulata ma che dovrebbe favorire una volata di gruppo.

Giovedì 12 marzo - 4° tappa Tagliacozzo - Martinsicuro 210 km - Percorso con le salite più lunghe, Ovindoli e Capannelle, nella parte iniziale. Gli ultimi 50 km sono contrassegnati da una sequenza di brevi salite e strappi, l'ultimo a Tortoreto, a circa 8 km dall'arrivo di Martinsicuro.

Venerdì 13 marzo 5° tappa Marotta/Mondolfo-Mombaroccio 186 km - Tappa marchigiana con i tipici muri che caratterizzano questo territorio.

Il finale è in un circuito di 21 km da ripetere per due volte, con la salita di Santuario del Beato Sante.

Sabato 14 marzo 6° tappa San Severino Marche-Camerino 189 km - Ancora nelle Marche, si sale al Sassotetto a inizio tappa per poi entrare in un circuito di 29 km da ripetere per due volte. Il finale è sul Muro della Madonna delle Carceri, con pendenze fino al 18%.

Domenica 15 marzo - 7° tappa Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto 143 km - Classico finale con il circuito di San Benedetto del Tronto che chiama ad un'ultima sfida tra velocisti.