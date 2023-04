Domenica 2 aprile è il grande giorno di una delle corse più amate, prestigiose e suggestive del Ciclismo professionistico, il Giro delle Fiandre. La competizione offrirà un doppio spettacolo, con l'attesa sfida tra Pogacar, Van der Poel e van Aert tra gli uomini, e il pronosticato dominio della SD Worx di Kopecky e Vollering tra le donne.

Diverse squadre saranno al via di entrambe le corse con le rispettive compagini e tra queste c'è anche il Team Jayco AlUla. La squadra australiana sarà guidata da Michael Matthews nella gara maschile, mentre tra le donne sarà Letizia Paternoster la più attesa.

La 23enne trentina è al suo primo Giro delle Fiandre e nelle dichiarazioni della vigilia non è sembrata molto esperta sul percorso da affrontare.

Paternoster: 'Emozionata per il primo Giro delle Fiandre'

Il Giro delle Fiandre femminile prevede un tracciato con partenza ed arrivo a Oudenaarde e tredici muri da affrontare. I punti chiave sono il passaggio sul Koppenberg, a poco più di 40 chilometri dall'arrivo, e nel finale la sequenza Oude Kwaremont-Paterberg, la stessa della prova maschile. Letizia Paternoster si è detta trepidante per poter affrontare per la prima volta il Muur, che sarebbe il Geraardsbergen o Grammont, il muro simbolo del vecchio percorso del Fiandre, ormai non più adottato da una decina di anni.

Nonostante questa gaffe, Paternoster sarà alla guida della Jayco AlUla e alla ricerca di un buon risultato dopo le top-ten segnate alla Ronde van Drenthe e alla Nokere Koerse. "Non posso nascondere un po' di emozione per il mio primo Giro delle Fiandre. Non vedo l'ora di scalare il famoso Muur", ha dichiarato la trentina.

"Dopo la caduta a La Panne mi sono fermata per qualche giorno, poi ho ripreso la preparazione.

Ieri ho fatto un allenamento di cinque ore, le sensazioni sono buone. Darò tutto quello che posso e cercherò anche di aiutare Ruby Roseman Gannon, che sta andando bene in questo momento", ha aggiunto Letizia Paternoster.

Oltre alla 23enne trentina, la Jayco AlUla correrà il Giro delle Fiandre con Georgie Howe, Nina Kessler, Jess Allen, Alex Many e Ruby Roseman Gannon.

Matthews: 'Non sono al 100%'

Per il Giro delle Fiandre maschile la Jayco AlUla si affida invece a Michael Matthews. L'australiano ha dovuto saltare la Milano-Sanremo a causa del Covid, ma si è ripresentato in buone condizioni alla Dwars door Vlaanderen e in questo Fiandre può recitare il ruolo di outsider.

"Sono tornato alle gare dopo quasi due settimane, penso di aver dato il meglio alla Dwars finendo davanti", ha dichiarato Matthews. "Abbiamo fatto un buon lavoro di squadra, è stata una buona preparazione per il Fiandre. È importante e speciale correre nelle Fiandre. Le salite e il pubblico sono come da nessun'altra parte. Spero di crescere ancora, sono motivato e felice di tornare a correre, anche se non sono al 100%", ha commentato il corridore australiano.

Oltre a Matthews la Jayco AlUla per il Giro delle Fiandre sarà composta da Kelland O'Brien, Zdenek Stybar, Luke Dubridge, Blake Quick, Luka Mezgen e Elmar Reinders.