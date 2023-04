Messi in archivio i due Masters 1000 americani, Indian Wells e Miami, il circuito ATP arriva in Europa dando il via ai grandi tornei sulla terra battuta che culmineranno con gli Internazionali di Francia al Roland Garros. Il primo grande appuntamento, però, è quello in programma dal 9 al 16 aprile sui campi del Montecarlo Country Club. Per Jannik Sinner sarà una ghiotta occasione per confermare quanto di buono ha mostrato in terra americana.

Masters 1000 Montecarlo, Sinner può risalire ulteriormente la classifica

Jannik Sinner si appresta ad affrontare la stagione primaverile sulla terra battuta con l'obiettivo di fare meglio dello scorso anno: a Montecarlo riuscì a raggiungere i quarti di finale salvo poi perdere contro Alexander Zverev al tie-break del terzo set, in un match equlibrato.

Anche agli Internazionali di Roma l'azzurro fu costretto alla resa nei quarti di finale di fronte a Stefanos Tsitsipas, ma con un punteggio più netto (7-6, 6-2). A Madrid, invece, Sinner non andò oltre gli ottavi, visto che Félix Auger-Aliassime si impose con un netto 6-1 6-2 che non lasciò scampo ad alcuna recriminazione. A Barcellona fu costretto a dare forfait per un problema di vesciche, mentre a Parigi l'altoatesino fu obbligato a ritirarsi contro il russo Andrej Rublëv per un guaio al ginocchio sinistro, sul punteggio di un set pari e 2-0 per il suo avversario nel terzo set.

Sinner apparso in grande miglioramento: c'è fiducia per la stagione sulla terra battuta

In questi primi mesi del 2023, però, Sinner ha dato dimostrazione di grande crescita non soltanto dal punto di vista della condizione fisica, ma soprattutto sul piano del gioco: anche il servizio è apparso decisamente migliorato e, durante la tournée americana, proprio quest'arma è risultata importante in alcuni momenti delicati.

L'azzurro approderà, dunque, al torneo di Montecarlo portandosi dietro la grande fiducia derivante dalla semifinale di Indian Wells (persa contro Alcaraz) e la finale di Miami dove è stato costretto a cedere di fronte a Daniil Medvedev, soprattutto a motivo di una condizione fisica che non è riuscito a sorreggerlo fino in fondo dopo la faticosa battaglia vinta contro Alcaraz in semifinale.

Le prime teste di serie a Montecarlo: Sinner N. 7

A Montecarlo non ci saranno alcuni grandi nomi, tra i quali proprio Carlos Alcaraz oltre a Rafa Nadal, costretto a rimandare il suo rientro in quanto non ha ancora risolto i suoi guai muscolari. Mancherà anche il canadese Félix Auger-Aliassime ma, rispetto ai tornei USA, Sinner ritroverà un certo Novak Djokovic che, senza giocare negli Stati Uniti, si è ritrovato nuovamente al numero uno della classifica.

Le prime teste di serie del Masters 1000 di Montecarlo, salvo altre clamorose sorprese, dovrebbero essere nell'ordine: Djokovic, Tsitsipas (che è anche il campione uscente di Montecarlo), Medvedev, Ruud, Rublëv, Rune, Sinner e Fritz.