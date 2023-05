L'Italia del Tennis è stata assoluta protagonista nella prima giornata degli Internazionali di Francia, Roland Garros 2023 [VIDEO]: i cinque azzurri impegnati, tre in campo maschile e due in quello femminile, hanno ottenuto altrettanti successi. Il 29 maggio, intanto, è il giorno dell'esordio di Jannik Sinner che sarà impegnato questa sera contro l'idolo di casa, il francese Alexandre Muller.

Roland Garros, Italia protagonista nella prima giornata: oggi tocca a Sinner

Il tennis italiano non poteva iniziare meglio questo torneo del Roland Garros: su cinque incontri, altrettanti successi.

Splendida l'affermazione di Matteo Arnaldi che ha ottenuto il suo primo successo in un torneo del Grande Slam battendo il colombiano Galan in quattro set. Di rilievo anche la vittoria, sempre in quattro set, di Lorenzo Sonego che ha sconfitto la testa di serie numero 30 del tabellone, l'americano Ben Shelton. Ancora più autoritaria la vittoria di Lorenzo Musetti contro lo svedese Ymer, con un perentorio 7-5, 6-2, 6-4. Il torneo del Roland Garros è iniziato bene anche in campo femminile, visto che Camila Giorgi ha battuto la francese Cornet in due set mentre la straordinaria Sara Errani ha avuto ragione della svizzera Teichmann. Una nota di rilievo per la finalista dell'edizione 2012: la scorsa notte è venuta a mancare la nonna, una vittoria ancora più importante per Sara Errani che ha riassaporato un trionfo in un main draw Major dopo più di 2 anni.

Il programma del 29 maggio

Il programma di oggi del Roland Garros, per quanto riguarda gli italiani, vede l'esordio di Flavio Cobolli (che si è brillantemente qualificato per il tabellone principale) contro il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz. Sorteggio sfortunatissimo per l'azzurro che, comunque, scenderà in campo non avendo nulla da perdere.

Da non perdere anche il debutto di Fabio Fognini che sarà opposto al canadese Felix Auger-Aliassime, numero 10 del ranking ATP: Fognini è capace di esaltarsi contro i top 10 ma tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche. Incontro impegnativo anche per Marco Cecchinato che se la dovrà vedere con l''enfant prodige' francese Luca Van Assche, vincitore del Roland Garros juniores nell'edizione 2021.

Oltre al debutto di Alcaraz, c'è da segnalare anche quello di Nole Djokovic che sarà opposto allo statunitense Aleksandar Kovacevic.

Jannik Sinner dovrà attendere la serata parigina per fare il suo debutto contro Alexandre Muller: si giocherà sul campo Philippe Chatrier non prima delle ore 20:15. Un debutto molto atteso quello dell'altoatesino che dovrà dimostrare di essersi messo alle spalle la sconfitta contro Cerundolo a Roma.