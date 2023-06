La tappa regina del Giro d’Italia Next Gen, quella che il 14 giugno ha portato il gruppo all’arrivo sulla mitica vetta del Passo dello Stelvio, sarà ricordata non solo per la vittoria del norvegese Johannes Staune Mittet, ma anche per un clamoroso e brutto episodio che ha portato ad una raffica di espulsioni. Il giovane norvegese della Jumbo Development ha battuto in uno sprint a due il francese Alexy Faure Prost, ma molto più indietro, nelle retrovie della corsa, un gran numero di ciclisti è salito sullo Stelvio facendosi aiutare spudoratamente da ammiraglie e moto.

Ciclismo, corridori attaccati ad ammiraglie e moto

Quanto è avvenuto tra i tornanti del mitico Stelvio nella quarta tappa del Giro d’Italia Next Gen, la corsa rosa riservata ai corridori under 23, non rimarrà certamente tra le pagine nobili della storia del ciclismo.

Mentre Staune Mittet andava a prendersi la vittoria di tappa e la maglia rosa, in fondo alla corsa, tanti corridori sono saliti aggrappati alle ammiraglie e alle moto del seguito. Le scene, davvero clamorose e deplorevoli, sono state riprese da diversi appassionati che seguivano la corsa ed hanno poi caricato immagini e video sui social.

Esaminate le immagini, in cui si vedono le ammiraglie che avanzano tra i tornanti dello Stelvio con decine di corridori attaccati, la giuria non ha potuto far altro che individuare ed espellere dalla corsa tutti i corridori che si sono resi protagonisti di questo brutto episodio.

Già ieri sera sono stati espulsi 24 corridori e 4 Direttori Sportivi, mentre stamani, dopo un riesame delle immagini, altri 7 corridori si sono aggiunti a questa disonorevole lista.

24 coureurs ont été disqualifiés lors de la 4e étape du #GiroNextGen (pour les Espoirs), qui se terminait au Stelvio. Ils ont été aperçus en train de s'accrocher à des motos ou aux voitures des directeurs sportifs (4 sont exclus).

I corridori espulsi dal Giro d'Italia Next Gen

Blake Agnoletto (ARA Skip Capital)

Riccardo Bregoli (ASD GC Sissio Team)

Luca Franzosi (ASD GC Sissio Team)

Giovanni Gazzola (ASD GC Sissio Team)

Tommaso Marocchi (ASD GC Sissio Team)

Matteo Freddi (Beltrami TSA-Tre Colli)

Jacopo di Silvestro (Ciclistica Rostese)

Pietro Ferrari (Ciclistica Rostese)

Lorenzo Ghirardi (Ciclistica Rostese)

Frank Aron Ragilo (DSM Development)

Kevin Pezzo Rosola (General Store-Essegibi-F.Lli Curia)

Noah Hobbs (Equipe continentale Groupama)

Marco Manenti (Hopplà-Petroli Firenze-Don Camillo)

Tijl De Decker (Lotto Development Team)

Lorenzo Magli (Mastromarco Sensi Nibali)

Alessandro Venturini (Mastromarco Sensi Nibali)

Alessio Portello (Q36.5 Continental Team)

Joshua Gudnitz (Team ColoQuick)

Lorents Magnus Nielsen (Team ColoQuick)

Riccardo Perani (Team Interregionale)

Luca Collinelli (Team Technipes #inEmiliaRomagna)

Matteo Montefiori (Team Technipes #inEmiliaRomagna)

Gidas Umbri (Team Technipes #inEmiliaRomagna)

Simen Evertsen-Hegreberg (Tirol KTM Cycling Team)

Nicola Rossi (Beltrami TSA)

Filippo Agostinacchio (Beltrami TSA)

Lorenzo Peschi (General Store-Essegibi)

Artem Shmidt (Hagens Berman Axeon)

Davide Persico (Team Colpack Ballan)

Stefano Masoni (Team Technipes #inEmiliaRomagna)

Aivaras Mikutis (Tudor Pro Cycling Team)

I quattro Ds espulsi dal Giro d'Italia Next Gen