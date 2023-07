il campione d'Italia Simone Velasco sarà ai Mondiali di Ciclismo in programma a Glasgow. La rassegna è già ai nastri di partenza e si svolge quest'anno in un'edizione del tutto speciale, che riunisce tutte le discipline del ciclismo in un unico evento. Il via è per giovedì 3 agosto con le prime gare del ciclismo su pista, la conclusione per domenica 13 con, tra le altre, la prova in linea su strada femminile. La corsa più attesa dei Mondiali, la gara in linea dei professionisti, è in programma domenica 6 agosto su un tracciato che non appare molto selettivo, ricco di cambi ritmo, tecnici e tortuosi.

L'Italia non sarà certo tra le favorite, vista la stagione davvero avara di soddisfazioni che ha vissuto il ciclismo azzurro e l'assenza di Filippo Ganna, probabilmente l'unico corridore potenzialmente vincente del movimento italiano, che ha preferito concentrarsi sulla pista e sulla cronometro. Il ct Daniele Bennati conta comunque di ripetere la positiva avventura del Mondiale australiano dello scorso anno, in cui l'Italia è arrivata con scarse prospettive, ma ha conquistato un bel quinto posto con Trentin, al termine di una prova vissuta da protagonista.

Ciclismo, Bettiol e Trentin come punti di riferimento

Bennati non ha avuto una grande abbondanza tra cui scegliere gli otto corridori da portare a Glasgow per la gara in linea dei Mondiali di ciclismo del 6 agosto.

Viste le caratteristiche del percorso, che si preannuncia piuttosto veloce, il tecnico toscano ha scelto Alberto Bettiol e Matteo Trentin come leader della squadra.

Entrambi i corridori sono reduci dal Tour de France. Bettiol si è inserito in qualche fuga sulle strade del Tour, raccogliendo un ottavo posto come miglior risultato.

Ha poi corso la Clásica San Sebastián di sabato scorso, in cui è andato all'attacco con Evenepoel a settanta chilometri dall'arrivo per poi restare staccato. Trentin ha lavorato come gregario di Pogačar, per poi tentare qualche fuga nelle ultime tappe, in cui ha ottenuto un ottavo e un nono posto. Dopo il Tour ha corso anche il Circuito di Getxo, concluso al quarto posto.

Allenamento in Toscana, poi il volo in Scozia

Bennati avrà a disposizione anche un'altra opzione interessante con Andrea Bagioli, tornato recentemente alla vittoria al Giro di Vallonia e nono nella Clásica San Sebastián. A completare la squadra ci saranno il veterano Daniel Oss, il campione d'Italia Simone Velasco, l'ex iridato under 23 Filippo Baroncini, Lorenzo Rota e Kristian Sbaragli.

Gli azzurri si stanno allenando nel Mugello, in Toscana, agli ordini del ct Daniele Bennati. Giovedì il gruppo partirà alla volta della Scozia, dove domenica 6 agosto è in programma la corsa in linea dei Mondiali di ciclismo.