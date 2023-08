Archiviato anche il torneo di Cincinnati che ha visto trionfare Nole Djokovic al termine di una meravigliosa partita disputata contro Carlos Alcaraz, gli occhi saranno puntati al prossimo US Open che ha definito le 32 teste di serie [VIDEO]: con il murciano numero uno e il campione serbo numero 2, ci saranno Daniil Medvedev, al numero 3 e Holger Rune al numero 4. Jannik Sinner, come previsto, sarà testa di serie N. 6. Lo US Open potrebbe rivelarsi come una tappa importante verso la conquista di uno degli otto posti che servono per qualificarsi alle prossime Nitto ATP Finals.

Qual è l'attuale situazione e quali giocatori possono ancora inserirsi nei Top 8?

Classifica Race, Sinner ha un buon margine di vantaggio

La sconfitta di Cincinnati, arrivata dopo il trionfo di Toronto, non ha rovinato, fortunatamente, il percorso di Jannik Sinner verso le ATP Finals di Torino. Il tennista azzurro, infatti, è riuscito a conservare la quarta posizione della classifica con un confortante vantaggio sul quinto in classifica, Stefanos Tsitsipas. Sinner, in questo momento, ha 4185 punti contro i 3525 del tennista greco. Ecco perché gli US Open rappresenteranno una tappa fondamentale per Jannik Sinner in chiave qualificazione per Torino. È chiaro che disputare un buon Flushing Meadows, non solo darebbe lustro alla stagione dell'altoatesino, ma gli garantirebbe, in pratica, l'accesso alle Finals di Torino.

L'importante sarà presentarsi in una buona condizione fisica, perché il torneo si preannuncia particolarmente duro.

Alcaraz e Djokovic già qualificati, Medvedev quasi

Al primo posto della classifica Race, in questo momento, c'è Carlos Alcaraz con 7455 punti mentre Novak Djokovic si trova al secondo posto con 6945 punti: entrambi si sono già qualificati per Torino.

Al terzo posto c'è il russo Medvedev che ha 5390 punti e si trova ad un passo dalla matematica qualificazione. Quarto, come detto, Jannik Sinner che può vantare un rassicurante vantaggio su chi lo segue. Detto di Tsitsipas al quinto posto, dietro l'altoatesino c'è Andrej Rublev con 3280 punti e Holger Rune con 3045.

Appassionante lotta per l'ottavo posto tra Zverev, Fritz, Ruud, De Minaur e Paul

La lotta per l'ottavo posto potrà rivelarsi particolarmente appassionante visto che solamente 90 punti dividono Alexander Zverev, ottavo con 2670 grazie soprattutto ad un ottimo torneo di Cincinnati, da Casper Ruud, decimo 2580 punti. In mezzo c'è il numero uno del Tennis statunitense, Taylor Fritz con 2650. Dietro ci sono l'australiano De Minaur e l'altro americano Tommy Paul, ma entrambi dovrebbero disputare un grandissimo US Open per poter rientrare ancora in gioco per le ATP Finals di Torino.