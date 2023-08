Per Jannik Sinner l'appetito vien mangiando e dopo la sua prima vittoria in un Masters 1000, quello di Toronto, che resterà indubbiamente scolpita nella memoria del giovane altoatesino, il torneo di Cincinnati rappresenta un'importante occasione per riconfermarsi. Un bis appare piuttosto difficile sulla carta, considerando la voglia di rivincita di Alcaraz e Medvedev oltre al ritorno di Djokovic. Ma il balzo in avanti di Sinner al N. 6 dell'ATP ranking è uno stimolo non indifferente a fare ancora di più. Jannik Sinner arriverà ai Top Four all'US Open?

Sinner matematicamente nei primi quattro dell'ATP ranking all'US Open se vince a Cincinnati: tutti i calcoli

È chiaro che l'obiettivo principale, a questo punto, per Jannik Sinner è l'US Open che si giocherà a Flushing Meadows tra due settimane circa, subito dopo Cincinnati. Quante chances ha il tennista azzurro di presentarsi da numero 4 delle classifiche mondiali al sorteggio del tabellone dell'US Open? Se dovesse fare il bis di Toronto in quel di Cincinnati, Sinner salirebbe matematicamente al quarto posto dell'ATP Ranking. Tuttavia non si tratta della sola combinazione possibile perché vi sono altre ipotesi da tenere in considerazione.

I rivali di Sinner per la quarta posizione sono Tsitsipas, Rune, Ruud e Rublev

Essere testa di serie numero 4 all'US Open significherebbe non affrontare prima delle semifinali i vari Alcaraz, Djokovic e Medvedev. I principali avversari di Sinner, in questo senso, sono Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Casper Ruud e Andrey Rublev.

Se si considera la peggiore delle ipotesi, ovvero una sconfitta ai quarti di finale (avversario probabile Nole Djokovic), Sinner potrebbe ugualmente diventare numero 4 al mondo se Holger Rune viene eliminato prima del terzo turno e Ruud esce prima dei quarti di finale. Inoltre, la finale da 'evitare' sarebbe quella tra Tsitsipas e Rublev.

Sinner potrebbe arrivare tra i Top Four anche in un'eventuale sconfitta in semifinale in Ohio: Holger Rune e Casper Ruud, però, dovrebbero interrompere il loro cammino nel torneo prima delle semifinale e Tsitsipas non dovrebbe arrivare in finale. Infine, Sinner diventerebbe numero quattro del mondo anche in caso di sconfitta in finale a Cincinnati contro uno tra Tsitsipas e Rublev. Una serie di combinazioni che, sulla carta, potrebbero sembrare difficili da concretizzarsi ma che non sono assolutamente impossibili. Sarà, comunque, importante iniziare con il piede giusto contro il serbo Lajovic: poi, non si escludono sorprese come avvenuto a Toronto. Lo stato di forma dell'azzurro è eccellente ma può ancora migliorare prima di Flushing Meadows.