Jannik Sinner trionfa nella finale del Masters 1000 di Toronto battendo l'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-4, 6-1. Il tennista altoatesino entra così nella storia del Tennis: è il secondo giocatore italiano ad aggiudicarsi un 1000 dopo la vittoria di Fabio Fognini al torneo di Montecarlo nel 2019. La vittoria di Toronto vale anche l'ottavo titolo ATP per il tennista di San Candido che, così scavalca Matteo Berrettini: a quota 10 comanda sempre Adriano Panatta che precede Fognini con 9 e Sinner con 8.

Sinner conquista Toronto con vista sugli US Open

È stato un torneo di Toronto che ha riservato diverse sorprese (fuori Alcaraz e Medvedev ai quarti) ma la vittoria di Sinner non è stata affatto semplice: se gli 'hater' sottolineano come sia più facile quando il numero 1 e il numero 3 del mondo escono prematuramente di scena (oltre al forfait di Djokovic), dall'altra non bisogna dimenticare la pressione che si crea proprio per questo motivo, il fatto di non dover assolutamente fallire l'obiettivo proprio perché Alcaraz e Medvedev non sono arrivati in fondo.

La pressione, per Sinner, è aumentata prima della finale visto che il suo avversario De Minaur non era mai riuscito a battere l'azzurro nei quattro incontri precedenti.

Jannik Sinner, infatti, è sceso in campo un po' contratto, forse ha risentito un po' di quella pressione di dover vincere a tutti i costi, forse ha ripensato anche a quella finale di Miami che gli è sfuggita di mano contro Medvedev lo scorso mese di aprile.

Così l'inizio del match, per Jannik Sinner, non è stato affatto semplice: De Minaur ha giocato bene il primo set, cercando di rallentare gli scambi da fondocampo per non cadere nel ritmo di gioco dell'azzurro e per provare a togliere le sicurezze dei suoi colpi migliori.

Finalmente, al decimo gioco del primo set, Sinner è riuscito a scrollarsi di dosso quell'inevitabile pressione che lo ha accompagnato sin dalle prime battute del match. Il break ottenuto a zero è stata la svolta che ha consentito a Sinner di portare a casa un primo set importantissimo. Nel secondo set, l'australiano si è spazientito, tornando così a spingere con il dritto negli scambi da fondo: il match si è così incanalato sui binari preferiti dall'altoatesino che ha finito per piegare De Minaur con un perentorio 6-1.

Best ranking, Sinner ora è il numero sei dell'ATP ranking

Un successo, quello di Toronto, che proietta Sinner al numero sei della classifica ATP, il suo best ranking: lunedì prossimo, tra l'altro, si troverà a soli 65 punti da Holger Rune. Nella classifica Race, Sinner balza al quarto posto, scavalcando Rublev e Tsitsipas: il traguardo delle Nitto ATP Finals di Torino è sempre più vicino.