Chi riuscirà a qualificarsi per le Nitto ATP Finals di Torino, oltre a Nole Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Jannik Sinner? Sono quattro i posti ancora da assegnare e la situazione appare ancora molto incerta. Per la verità, Andrey Rublev, dall'alto dei suoi 4275 punti, è ad un passo dalla matematica qualificazione e, considerando il suo ottimo momento di forma, non dovrebbe farsi sfuggire l'obiettivo. Gli ultimi tre posti a disposizione verranno attribuiti dai tornei che restano da giocare prima dell'attesissimo appuntamento del PalaAlpitour di Torino, in programma dal 12 al 19 novembre.

Nitto ATP Finals, Rublev ad un passo: gran bagarre per gli ultimi 3 posti

Prima dell'appuntamento con le ATP Finals, restano da giocare i tornei ATP 250 di Stoccolma e di Anversa, oltre all'ATP 500 di Tokyo (tutti e tre si stanno disputando questa settimana). La prossima settimana, invece, gli impegni saranno quelli relativi a due 500, quello di Basilea e quello di Vienna. L'appuntamento più importante, però, è quello con l'ultimo Masters 1000, a Parigi-Bercy, dal 30 ottobre al 5 novembre. Prima delle Finals, poi, resteranno da disputarsi due tornei 250, quello di Sofia, in Bulgaria e quello di Metz, in Francia.

Tsitsipas si è avvantaggiato su Zverev e Rune

La situazione dal sesto posto in giù è piuttosto fluida.

Stefanos Tsitsipas occupa attualmente la sesta piazza della classifica Race: giocherà oggi, nel torneo di Anversa, contro l'olandese Van De Zandschulp. Con soli 200 punti di distacco, c'è Alexander Zverev, in settima posizione, ma il tedesco ha già perso a Tokyo dall'australiano Thompson.

Male Rune e Ruud, Fritz spera

Brutte notizie anche per Holger Rune: il danese sta attraversando un momento particolarmente complicato visto che a perso anche a Stoccolma, negli ottavi di finale, da Kecmanovic.

Tsitsipas potrebbe, quindi, avvantaggiarsi qualora dovesse andare avanti ad Anversa. Taylor Fritz, invece, avrebbe potuto scavalcare Holger Rune già alla fine di questa settimana: a Tokyo, però, ha gettato via una grande occasione facendosi superare, a sorpresa, dal giapponese Mochizuki negli ottavi di finale. L'americano, comunque, potrebbe tornare in corsa per le ATP Finals, considerando che Casper Ruud, scivolato al decimo posto, sta facendo tanta fatica: il finalista di Torino nel 2022 è stato eliminato al secondo turno dell’ATP 500 di Tokyo in due set (6-3 6-4) dal qualificato Marcos Giron (30 anni, N.

79 del mondo). Anche Hubert Hurkacz, fresco trionfatore al Masters 1000 di Shanghai, ha perso in Giappone ma considerando le difficoltà di Ruud e Rune, potrebbe reinserirsi nella lotta. Intanto, brutte notizie per Carlos Alcaraz: un’infiammazione alla pianta del piede sinistro e un fastidio ai muscoli glutei hanno costretto lo spagnolo a dare forfait al torneo di Basilea, in programma dal 21 al 29 ottobre.