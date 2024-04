Jannik Sinner ha ripreso gli allenamenti a Montecarlo in vista dei prossimi impegni: quello più imminente sarà il Masters 1000 di Madrid, in programma dal 24 aprile al 5 maggio. Poi, ci sarà l'importante appuntamento con gli Internazionali d'Italia, al Foro Italico di Roma, dall'8 al 19 maggio. Il torneo clou, però, sarà logicamente il secondo Slam della stagione, quello che da tutti viene considerato come il campionato del mondo di tennis sulla terra battuta, il torneo del Roland Garros.

Sinner, iniziata la preparazione verso il Roland Garros

Dopo aver vinto il primo Slam stagionale (e della carriera) a Melbourne, ovvero l'Australian Open, Jannik Sinner ha ripreso la preparazione in vista dell'importante appuntamento parigino.

Lo scorso anno andò malissimo visto che l'altoatesino venne sconfitto al secondo turno, in cinque set, dal tedesco Altmeier. Nell'ultimo anno, però, molte cose sono cambiate: nel frattempo, Sinner è arrivato in finale alle Nitto ATP Finals di Torino, ha conquistato la Coppa Davis con la Nazionale azzurra, ha trionfato in Australia e ha conquistato un record, in questo 2024, di 25 vittorie con appena due sconfitte. Se si considera che le due sconfitte sono arrivate in semifinale (a Indian Wells da Alcaraz e a Monte Carlo da Tsitsipas, quest'ultima con tante polemiche), si comprende come il Roland Garros 2024 di Jannik Sinner non potrà che essere diverso rispetto a quello dello scorso anno.

'Se vincerò una o due partite a Madrid, sarò soddisfatto'

Sinner lo ha ammesso: 'Non partirò per Madrid con l'obiettivo di vincere il torneo, lo considero come un torneo di preparazione per Roma e il Roland Garros. Se vincerò uno o due match, sarò soddisfatto'. Lo scorso anno Sinner saltò il torneo della capitale spagnola, quest'anno rappresenta una tappa di avvicinamento verso gli Internazionali d'Italia e di Francia.

I carichi di lavoro e gli allenamenti di questi giorni avranno indubbiamente il loro peso anche se ci sono tutti i presupposti per vedere Sinner protagonista anche a Madrid, e non solamente per uno o due match al massimo, secondo le sue previsione. L'attuale numero 2 del mondo partirà per la capitale spagnola domenica prossima, 21 aprile.

C'è da sottolineare come la terra battuta dei campi della 'Caja Mágica', ovvero del Manzanares Park Tennis Center, il complesso sportivo che ospita il Masters 1000 di Madrid, è abbastanza veloce, quindi adatta alle caratteristiche di gioco di Sinner. Bisognerà vedere se la condizione fisica raggiunta, sino a quel momento, permetterà all'azzurro di potersi misurare con i suoi rivali, come Djokovic, Medvedev e Alcaraz, campione uscente.