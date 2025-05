La quarta tappa del Giro d'Italia 2025 si prospetta come un evento imprescindibile per tutti gli appassionati di ciclismo. In questa giornata, prevista per martedì 13 maggio, la corsa ritorna in Italia dopo le emozioni vissute nelle prime tappe albanesi, portando la competizione nel cuore della Puglia. Le strade che collegano tra loro Alberobello e Lecce creano un suggestivo percorso, in cui il fascino dei trulli e dell’architettura locale, nonché la brezza marina di Polignano a Mare, si fonde con l’adrenalina della sfida su due ruote. Si tratta di una tappa prevalentemente pianeggiante con un finale quasi scontato, appannaggio dei velocisti.

La tappa del Giro d'Italia da Alberobello a Lecce è stata chiamata Pietramadre in riferimento alla candidatura della città dei trulli, insieme ai comuni di Castellana Grotte, Noci e Polignano a Mare, come Capitale Italiana della Cultura 2027.

Il percorso della 4^ tappa

Il percorso della quarta tappa del Giro d’Italia numero 108, si estende per 189 km, con partenza da Alberobello e arrivo a Lecce, interessando le province di Bari, Brindisi e Lecce, appunto. Dopo i primi 16 km dalla partenza, i corridori dovranno affrontare la breve salita di Putignano, contrassegnata come G.P.M. di 4° categoria, che, pur essendo breve, potrà rivelarsi decisiva per chi cercherà un attacco dalla distanza. Subito dopo questo punto strategico, la gara riprende su un percorso prevalentemente pianeggiante, ideale per il mantenimento di alta velocità, ma non privo di sorprese.

Lungo il tragitto sono previsti traguardi volanti in posizioni chiave, in particolare nei pressi di Polignano a Mare (km 39,3) e di San Pancrazio Salentino (km 135,3). Questi passaggi rappresentano l’occasione per i velocisti di guadagnare punti per la maglia ciclamino. A metà giornata, al km 84,2 ad Ostuni, sarà ubicato il traguardo volante Red Bull KM con abbuoni, di 6, 4 e 2 secondi, ai primi tre classificati.

Il finale della tappa si articola in un circuito di 11,9 km intorno a Lecce, da ripetersi per due volte e che prevede un’ultima curva significativa prima dell’ultimo sprint ai -300 metri, trasformando gli ultimi metri in una battaglia mozzafiato per il traguardo.

Gli orari della 4^ tappa

La giornata ciclistica prenderà il via ad Alberobello, una località che incanta per la sua storia e per il famoso paesaggio dei trulli, e si concluderà a Lecce, nel cuore pulsante del Salento. I partecipanti si riuniranno presso il punto di ritrovo in Largo Martellotta, dove l’apertura del foglio firma è prevista per le ore 11:25. Successivamente, alle ore 12:55 i corridori si muoveranno in gruppo per la consueta passerella per le vie della città di partenza, prima di raggiungere il km 0, sulla SP 239 dove, alle ore 13:05 partirà la gara. Lo striscione di arrivo di questa frazione sarà ubicato in Via F. Calasso a Lecce dove la gara dovrebbe concludersi tra le ore 17:01 (velocità prevista 48 km/h) e le ore 17:23 (velocità prevista a 42 km/h).

Nella successiva giornata di mercoledì 14 maggio la corsa rosa poi ha in programma la 5^ tappa da Ceglie Messapica a Matera di 151 km.