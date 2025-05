La CEV Champions League di pallavolo maschile arriva alla fase conclusiva. Oggi (venerdì 16 maggio) inizia la Final Four a Lodz, in Polonia, che decreterà la nuova squadra campione d’Europa. Tra le quattro formazioni in corsa per il trofeo c’è una italiana, la Sir Sicoma Monini Perugia, che in semifinale affronterà i turchi dell’Halkbank Ankara. Nell’altra semifinale, in programma sabato, si affronteranno due squadre polacche, con il derby tra JSW Jastrzebski Wegiel e Aluron CMC Warta Zawiercie. La formula prevede gare secche, quindi chi vincerà gli incontri andrà a giocarsi direttamente la coppa nella finale di domenica.

Il match tra Perugia e Ankara si svolgerà questa sera alle ore 20.00 presso l’Atlas Arena di Lodz. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e NOW, con la telecronaca di Stefano Locatelli e il commento tecnico di Andrea Zorzi, oltre che in diretta streaming su DAZN, con la telecronaca di Orazio Accomando.

Come arriva Perugia alla Final Four

Per la Sir Sicoma Monini Perugia questa Final Four di CEV Champions League rappresenta il grande obiettivo della stagione, dopo che è andato a vuoto l’assalto allo scudetto e alla Coppa Italia. La formazione guidata da coach Angelo Lorenzetti è reduce dal terzo posto in SuperLega, grazie alla vittoria nello spareggio contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, ma deve ancora smaltire la delusione per la pesante eliminazione in semifinale playoff, in cui ha subito la rimonta contro la Cucine Lube Civitanova per 2-3.

Il cammino europeo dei Block Devils è stato invece più brillante, con un netto successo della Pool D nella fase a giorni e poi la vittoria ai quarti di finale contro la Mint Vero Volley Monza. Nel derby italiano Perugia è riuscita a vincere con il punteggio di 3-1 entrambi i match ottenendo così il pass per la fase finale. Ora i Block Devils si troveranno di fronte una squadra che è arrivata a sorpresa alla Final Four, visto il solo ottavo posto nei playoff in Turchia, ma una grande solidità nei match casalinghi in coppa. L’Halkbank Ankara è guidata da Radostin Stoytchev, coach che fino a pochi mesi fa allenava Rana Verona.

I precedenti tra Perugia e Ankara

In questa stagione la Sir Sicoma Monini Perugia e l’Halkbank Ankara si sono già affrontate due volte, nella fase a gironi di questa CEV Champions League, visto che entrambe erano state inserite nella Pool D.

Nel match di andata in Turchia, i Block Devils si erano imposti con il netto punteggio di 3-0 ( 25-20, 29-27, 25-23). Nella partita di ritorno, giocata a gennaio al PalaBarton Energy, invece Perugia, che aveva era già matematicamente certa della vittoria del girone, è stata superata al tie-break da Ankara, venendo sconfitta per 2-3 (26-28, 25-14, 25-15, 18-25, 12-15).