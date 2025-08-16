Piccola sorpresa al Cincinnati Open del circuito WTA di tennis: Elena Rybakina sconfigge Aryna Sabalenka in un match durato appena 75 minuti e con il punteggio di 6-1, 6-4. La testa di serie numero 9 del torneo vola così in semifinale dove la attende la polacca Iga Swiatek, attuale numero 3 al mondo.

Il racconto del match

Il primo set si apre con Rybakina al servizio. Sabalenka ha subito una chance di break, ma non trova la soluzione giusta per chiudere lo scambio; vince però il secondo game. Seguono due game vinti dalla kazaka, che prende il comando del gioco e vola sul 4-1.

Nel sesto game c'è un timido accenno della bielorussa che, però, non riesce a spuntarla nemmeno con il servizio.

Il primo set si chiude in poco più di mezz’ora con un netto 6-1, un risultato che la numero uno del circuito WTA non subiva dal 14 aprile, quando a Stoccarda era stata sconfitta da Ostapenko. Impressionante il parziale: 16 punti vinti su 18 per Rybakina, perfetta con la prima di servizio (9 su 9). La bielorussa si avvia verso la panchina con lo sguardo rivolto al suolo e un volto inquieto e confuso.

Il secondo set parte bene per Sabalenka: vince il primo game al servizio senza concedere nemmeno un punto. Il secondo game finisce in deuce e dopo un alternarsi di vantaggi, Rybakina mette a segno due ace che chiudono la pratica; seguono altri due game vinti da quest'ultima.

Dal 3-1 in poi, le due tenniste mantengono il servizio senza difficoltà, ma la numero uno al mondo non riesce nella rimonta. Il pubblico la acclama e la incoraggia, ma la testa di serie numero 9 è fredda, glaciale, e non sbaglia un colpo. La seconda frazione si conclude così sul 6-4 per Rybakina.

Nel complesso si è vista una Sabalenka poco in forma: ha commesso troppi errori negli scambi e non è riuscita a recuperare con il servizio. La kazaka, al contrario, è stata pressoché perfetta: eccellente nel servizio e tatticamente ineccepibile; mentre Sabalenka sbagliava, lei rimaneva fredda e calcolatrice, accumulando pian piano la vittoria finale.

È plausibile che la stanchezza accumulata dopo la maratona con Emma Raducanu (tre ore di battaglia) si sia fatta finalmente sentire sul fisico della bielorussa.

Rybakina vs Swiatek per la semifinale

Elena Rybakina dovrà ora affrontare l'attuale numero 3 al mondo, Iga Swiatek, che ha conquistato le semifinali dopo aver battuto Anna Kalinskaya per 6-3, 6-4. Le due tenniste si sono già affrontate nove volte in carriera, con un leggero vantaggio per la polacca (5-4). In questa stagione, si sono trovate l'una contro l'altra già tre volte (Roland Garros, Qatar Ladies Open e United Cup) e Swiatek ha sempre vinto.